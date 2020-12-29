〈美股早盤〉美眾院點頭2000美元紓困金提案 美股連兩日飆歷史新高

延續昨日漲勢，美股主要指數週二 (20 日) 再飆歷史新高，道瓊工業指數開盤再漲逾 150 點或 0.5％，標普 500 指數漲 0.6％，那斯達克指數漲 0.5%，費半漲 0.4％。應美國總統川普要求，美國眾議院週一表決通過，將每人發放現金自 600 美元上調至 2000 美元。

華爾街主要指數週一均收於歷史高位，由航空股等受疫情打擊較嚴重的股票領漲。此前，川普總統簽署了眾所矚目的 2.3 兆美元紓困支出法案，繼續為美國企業及數百萬民眾提供援助，同時避免聯邦政府陷入停擺。

眾議院週一 (28 日) 批准一項法案，將疫情紓困法案中的現金支票規模自每人 600 美元調高至 2000 美元，該項措施將於週二提交參議院表決。截至目前，參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 尚未表態是否接受上述提案。

疫情方面，約翰霍普金斯大學數據顯示，12 月迄今，美國新冠病毒累計死亡人數已超過 6.3 萬人，此外，隨著疫情加劇，美國住院率也在週一飆至歷史新高，重症監護病房正面臨龐大壓力。

美股正以驚人漲勢邁向年底。2020 年迄今，標普 500 指數已上漲 15.6％，道瓊工業指數上漲 6.5％。由於投資人在疫情期間紛紛湧向蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和臉書 (FB-US) 等科技公司，那斯達克指數今年已飆逾 43％。

分析師警告，由於年底交易量通常較小，本週股市交易可能較為波動，對變種病毒以及明年 1 月初喬治亞州參議員決選的擔憂，也為美股後市帶來不確定性。

截至台北時間週二 (29 日)22 時許：

道瓊指數上漲 156.32 點或 0.51%，暫報 30560.29 點

那斯達克上漲 64.07 點或 0.50%，暫報 12963.49 點

標普 500 指數上漲 20.33 點或 0.54%，暫報 3755.69 點

費半上漲 11.16 點或 0.41%，暫報 2755.45 點

台積電 ADR 上漲 0.85% 至每股 107.05 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.943%

紐約輕原油上漲 1.32% 至每桶 48.25 美元

布蘭特原油上漲 1.30% 至每桶 51.52 美元

黃金上漲 0.21% 至每盎司 1884.30 美元

美元指數下跌 0.42% 至 89.89 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤上漲 1.29％，至 218.88 美元。

2 年禁飛令結束後，波音 737 Max 終於迎來首次商業航班，美國航空 (American Airlines)718 號航班將於美東時間週二 (29 日)10:30 自邁阿密國際機場出發，前往紐約的拉瓜地亞 (LaGuardia) 機場。

思愛普 (SAP-US) 早盤上漲 0.84％，至 132.01 美元，

德國商業軟體巨頭思愛普宣布，旗下專門負責客戶關係管理的 Qualtrics International 部門已申請在美公開上市，IPO 價格預計介於每股 20 美元至 24 美元間，將使 Qualtrics 市值達到 120 億美元或以上。

思科 (CSCO-US) 早盤上漲 0.09％，至 44.96 美元。

《華爾街日報》報導，由於新冠疫情對核心網路設備供應業務帶來壓力，並限制地方政府資金供應能力，思科已決定終止「智慧城市」的旗艦項目。

思科發言人表示，近期決定終止 Cisco Kinetic for Cities 產品線的銷售與服務，但不會放棄與地方政府的合作業務，將致力於網路連接與安全領域，繼續與各城市展開合作。

每日關鍵經濟數據：

美國 10 月 S&P 20 大城房價指數月增率報 1.3％，前值 1.27%

美國 10 月 S&P 20 大城房價指數年增率報 7.9％，預期 6.95%，前值 6.57%

美國 S&P 20 大城房價指數年增率 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

有分析人士認為，新一輪紓困法案不足以彌補新冠疫情為美國經濟和人民帶來的損害，更無法解決疫情造成的長期失業人口上升和貧富差距擴大等問題。

安聯集團 (Allianz Group) 首席經濟顧問 Mohamed A. El-Erian 也認為，紓困法案不會顯著改變美國經濟的短期走勢，也不會對沖美國經濟面臨的長期風險。

XM 高級投資分析師 Raffi Boyadjian 表示，歷經動蕩一年後，幾乎可以肯定股市將在今年結束時達到高點，因為沒有跡象顯示，全球政府及央行將大量縮減財政及貨幣刺激。