分析師：刺激資金料數百億流入美股 推高明年泡沫破裂風險

美國總統川普簽署新一輪紓困方案，將為美國人發放 600 美元支票，也促使美股 3 大指數周一 (28 日) 齊創新高。分析師表示，預計部分政府發放的現金還將流入股市，但這也帶來美股明年泡沫破裂的風險。

TrimTabs Investment Research 創辦人 Charles Biderman 周一撰文指出，原本年初就常有大量資金流入股市，推升美股泡沫，而每人 600 美元的財政刺激計畫，將進一步推動美股上揚。

他表示，儘管沒有人知道這部分資金將有多少流入股市，但合理的猜測是 15%-20%，代表將有 250-330 億美元會被用來購買美股及期權。

資金行情料推高泡沫

歷史數據顯示，每年 1-2 月是美股資金流入最多的月份，平均每月 200 至 300 億美元。如果再加上政府刺激資金，Biderman 認為，美股將因這波資金行情，推高至難以置信的高點。

但另一方面，Biderman 表示，除了資金行情之外，美股幾乎所有的指標都是看跌的，但投資人卻未必注意到此，許多人根本不在意基本面，只是賭徒，相信長期來看股市只漲不跌，對崩跌的可能性毫不在意。

值得注意的是，今年因 235 家 SPAC 募資了數千億美元，還有許多公司出售大量的新股，其數量比 2009 年以來首次購買的新股還要多。

Biderman 認為，美股中期只有一個上漲的理由，就是聯準會印鈔，但這一利多難以持續。

4 月恐見危機

美國拜登政府預計明年 1 月上台，並且開始徵收更多資本利得稅。為了繳稅，會讓內部人開始賣股求現，這將是危機的開始。

Biderman 指出，由 1998 年到 1999 年發行的新股，可推算出 2000 年至少會出現 700 億美元的企業內部股票拋售。當時散戶還進場加買，但到了繳稅季節，他們不得不忍痛賣出，隨著暴跌而來的，是多殺多的踩踏行情，這是 2021 年 4 月需要擔心的局面。