搭房市多頭順風車 國產署都更分回宅今年標售額年增逾5成

房市火熱，國產署參與都更分回宅也繳出好成績，國產署今 (28) 日公布今年都更分回宅情況，累計共標脫 51 戶，其中 9 個建案全數標脫，標售金額共 28.6 億元，較去年增加逾 5 成，成績頗為亮眼。

根據國產署統計，截至今天為止，國產署參與都更案共 1517 件、面積合計共 83.85 公頃，其中有 9 件參與都更分回建案已全數標脫，包括今年標脫的內湖區「碧湖君鄰」、大同區「永德言葉」、萬華區「萬喆」與大安區「忠泰鳳磐」已於今年全數標脫。

國產署副署長李政宗表示，都更分回宅目前已標售 178 戶、標租 1 戶，累計共挹注國庫 88.3 億元收益，光是今年就標售 51 戶、標售金額共 28.6 億元， 和去年相比，今年不論標售戶數、金額都同步增加，其中標售戶數更是近 4 年來新高。

根據國產署規劃，明年預計有 9 批件案列為首批標售標的，包含位於三重區的「翔譽雙子星」、大安區「明日博」、「耕曦」與「清歡」、萬華區的「全坤威峰」、板橋區的「昇陽文薈」、中正區的「正隆天第」、新店區的「友座臻美」、內湖區的「昇陽樹也」。

值得注意的是，去年多次流標的「明日博」明年將列標 7 戶，而位於內湖的「昇陽樹也」與大安區的「清歡」則是首次列標。