雲端資料中心需求看增 明年台廠營收可望成長7.6%

全球雲端資料中心需求持續成長，研調機構 DIGITIMES Research 指出，在高效能運算 (HPC)、高密度機櫃、雲端資料中心需求帶動相關設備出貨增加下，台灣伺服器廠營收可望達 1.52 兆元，年稱 11.4%，明年在中國、美國大型資料中心需求持續看增下，估營收可望進一步成長至 1.64 兆元，年增 7.6%。

DIGITIMES Research 分析師龔明德表示，主要台廠中，鴻海 (2317-TW) 擁有全球關鍵零組件布局、規模經濟等優勢，今年雲端伺服器、資料中心網通產品出貨成長強勁，合計伺服器、網路及儲存設備等軟硬體營收占台廠比重維持逾 5 成、穩居首位，廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 及緯穎 (6669-TW) 則仍分居二、三名。

若以主機板數估算伺服器出貨量統計，今年台廠中仍以英業達 (2356-TW) 居生產之冠，出貨估達 336 萬台、年增 15%，若以集團分析，緯創出貨量則維持第一；展望明年，DIGITIMES Research 預期，英業達受惠美系、中系大型資料中心客戶成長力道，估出貨量可望年增逾 8%，將超車緯創居首位。

DIGITIMES Research 表示，明年雖然戴爾 (DELL-US)、慧與 (HPE) 等品牌商恐受企業客戶縮減採購支出，但雲端服務需求可望持續帶動伺服器出貨成長，又以亞馬遜 (AMZA-US)、微軟 (MSFT-US)、谷歌 (GOOG-US)、臉書 (FB-US) 等北美四大資料中心最具動能，有助全球伺服器出貨量、台廠營收同步成長。