晶圓代工產能缺 NAND Flash控制器價格明年Q1上漲15-20%

TrendForce 旗下半導體研究處表示，受限台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 等上游晶圓代工產能滿載，以及下游封測產能緊缺，群聯 (8299-TW) 與慧榮 (SIMO-US) 等多家 NAND Flash 控制器廠，皆無法因應客戶加單需求，暫停對新訂單進行報價，且因目前為 2021 年第一季價格議定期，預期價格漲幅達 15-20%。

TrendForce 指出，儘管 Chromebook、TV 等需求強勁，推升 eMMC 中低容量 (含 64GB 與以下) 產品需求，但從供給面來看，由於原廠大多停止更新此類產品，僅以 2D 或 3D NAND 的 64 層等較舊製程因應。

此外，原廠舊製程的供給比重持續下降，獲利考量下，直接供給客戶的意願降低，促使客戶需向模組廠取得 NAND Flash 元件及控制器，推升控制器漲價，間接帶動模組價格走揚，目前以 Chromebook 主容量 32、64GB 產品漲幅最多。

TrendForce 認為，儘管現今整體 NAND Flash 市場供過於求，但控制器產能不足，中低容量供貨緊張、價格也調漲，導致固定成本上升，OEM 等採購端也因此產生壓力，帶動模組廠部分需求較強的容量產品 (Chromebook 所需的 32/64GB) 在 2021 年第一季出現漲價。

SSD 方面，供給以三星 (Samsung) 等原廠為主，大多為自家 (In-House) 產品因應，與晶圓代工廠有較長期的產能安排，當前並未有漲價或缺貨現象，不過，目前已出現交期延長狀況，加上 PCIe 4.0 世代產品有擴大委外的趨勢，代表未來價格走勢可能受外包廠商影響的可能性增加。