英媒：牛津疫苗最快耶誕節後在英國取得使用許可

《日本經濟新聞》引用英國《獨立報》(The Independent) 報導，英國大型藥廠阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-UK) 與英國牛津大學 (Oxford University) 共同研發的新冠病毒 (COVID-19) 疫苗，很可能在耶誕節過後就能獲得英國藥物及保健產品管理局 (MHRA) 的緊急使用許可。

英國衛生大臣韓考克 (Matt Hancock)23 日於記者會上表示，該疫苗在申請使用許可所需的全部文件，都已送達衛生當局。

目前英國已經展開美國輝瑞藥廠 (PFE-US) 與德國生技公司 BioNTech(BNTX-US) 疫苗接種，截至目前已有 50 萬人完成第一次接種。該款疫苗必須間隔三週時間再進行第二次接種，始能獲得完整的免疫能力。而在疫苗的運輸過程中，必須維持在攝氏 - 70°C 左右。

阿斯特捷利康的疫苗可使用一般冰箱保管，有利更多人獲得接種，因而廣受世人期待。英國政府已經確保該公司供應 1 億劑疫苗。

根據當地報紙說法，估計該疫苗每回接種的花費不到 3 英鎊，較輝瑞疫苗的 15 英鎊，還有莫德納 (MRNA-US) 疫苗的 28 英鎊便宜許多。

美國食品暨藥物管理局 (FDA) 於日前證實莫德納的先前評估，即在 3 萬人的臨床實驗中，疫苗保護力達 94%，除了發燒、頭痛與倦怠感等副作用外，並未出現危險反應。

新冠病毒的變種病毒株在英國各地擴散，而世界衛生組織 (WHO) 認為疫苗仍然有效。面對變種病毒，各款疫苗能提供多少程度的保護力成為矚目焦點。