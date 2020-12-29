疫苗接種計畫加速！英國將於近日批准阿斯特捷利康疫苗

據金融時報 (Financial Times) 週日 (27 日) 報導，英國藥廠阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 和牛津大學共同開發的新冠肺炎疫苗，有望在未來幾天內在英國獲得批准。

金融時報表示，英國政府官員確認英國藥品和醫療產品監管署 (MHRA) 將立即批准該疫苗，並表示可能最早在週二宣布，英國每日電訊報 (The Sunday Telegraph) 則表示，該疫苗有望於週一提前批准。

不過，英國監管機構對市場的傳言閉口不談，英國衛生部此前也告訴路透社，應該給 MHRA 多點時間來適當評估疫苗臨床實驗的數據。英國內閣辦公室部長 Michael Gove 週一未在記者會上透露消息，但他表示，批准該疫苗有機會加速解除英國嚴格的防疫措施。

上週日英國有 30500 例新確診案例以及 316 例死亡，倫敦和英國南部的病例激增為醫院帶來了壓力。此外，英國還出現突變的新冠肺炎病毒，迫使英國緊急將防疫規格提升至最高級別，導致想要離開該國的民眾行動受到限制。

據英國政府的統計，此前批准的輝瑞 / BioTech 疫苗迄今已分發約 60 萬劑。若阿斯特捷利康疫苗未來幾天能順利通過審核，該疫苗有可能會在下週開始分發，屆時將使英國疫苗接種計畫將明顯加速，因為其成本較便宜且不需要保持超級低溫。

本月初，醫學期刊《刺絡針》(The Lancet) 主編 Richard Horton 博士接受 CNBC 採訪表示，阿斯特捷利康的疫苗比目前其他主要候選疫苗具有「明顯的比較優勢」，該疫苗很有可能是全球「更快、更有效」達到免疫的疫苗。

阿斯特捷利康 11 月份公布的疫苗試驗結果顯示，先施打一次半劑再施打一次全劑，有效性可達 90%，但接受兩劑全劑的有效性卻僅 62%，得出的合併結果顯示平均效力為 70%，引起專家熱議。

美國「神速行動」首席科學顧問 Moncef Slaoui 對阿斯特捷利康的結果提出質疑，他表示出現 90% 有效性小組樣本有高達 3000 人是 55 歲以下受試者，他認為疫苗最重要的是要確定 55 歲以上的人群也能有相同效果，因為這年齡層族群相對有較高的新冠肺炎死亡率。

阿斯特捷利康執行長 Pascal Soriot 此前表示，可能需要另一項「全球性的研究」，對劑量較低但有效性更高的情況進行評估。

Soriot 上週末接受泰晤士報 (The Times) 採訪時表示，他確信新的實驗數據將顯示阿斯特捷利康的疫苗效率已與其他疫苗商有一樣的效力， 此外，他相信該疫苗也對突變的新冠肺炎病毒有效，目前正在實驗確認當中。