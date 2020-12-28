調查：美國今年年末購物旺季零售額增長3%

根據萬事達卡 (Mastercard) 的調查數據顯示，美國今年 10 月 11 日至 12 月 24 日年底購物旺季期間，整體零售額成長了 3%，好於市場預期。

數據顯示，10 月 11 日至平安夜期間，美國整體零售額成長了 3%。其中，與 2019 年相比，美國線上銷售額增長了近 50%，占整體銷售額的 19.7%，高於去年的 13.4%。

從類別上來看，家居相關相關的銷售表現最為強勁，與 2019 年相比，家用家具和擺設的銷售額增長了 16.2%，家居修繕的銷售額增長了 14.1%。電子產品和家電的銷售額則是僅增長了 6% 左右。而服飾及奢侈品的銷售表現最差，分別下跌了 19% 及 21%。

百貨商店的銷售表現依舊不佳，下跌了 10% 以上，不過該類別線上銷售額增長了 3.3%。在疫情期間，許多零售商都見到實體店的顧客減少，越來越多的消費者選擇上網購物。「線上購物、到店提貨以及非接觸式技術是本季度零售銷售表現的關鍵。」報告中說道。

報告中也表示，該項調查是在 10 月 11 日至平安夜期間進行，主因在於多家零售商提早進行促銷以分散人潮。若從傳統銷售旺季開始的 11 月至平安夜來計算，則今年年末購物旺季零售銷售增長 2.4%。

比爾蓋茲先前曾表示，目前美國疫情依然嚴峻，在短期內仍將是個壞消息。他引用美國華盛頓大學醫學院「健康計量評估研究中心」(Institute for Health Metrics and Evaluation) 的研究模型表示，到 2021 年 4 月，美國可能再新增死亡病例數多達 20 萬人。