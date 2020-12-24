美今年新車銷售量恐年減15% 創下1980年來第四高跌幅

新冠肺炎 (COVID-19) 在美國持續延燒，對汽車市場帶來衝擊。研究機構預估，今年美國的新車銷售量將較去年同期下跌 15%，可能創下自 1980 年以來最嚴重的跌幅之一。

報導中指出，在今年春季疫情爆發後的首波高峰期，許多汽車廠被迫停工，許多經銷商也被迫關閉展廳，使得新車的銷售量大跌。汽車市場研究機構 J.D. Power 更一度預測 4 月份零售額將下跌多達 80%。

不過，事實上美國車市的銷售衰退不如預期的嚴重，主要受惠於車商推出低利率 (甚至是零利率) 的購車方案、長期貸款方案以及人們避免乘坐公共交通工具，帶動私用車需求增加。

汽車市場研究機構 Edmunds 預估，美國今年的新車銷量將下跌 15.5%，與其他機構的預測一致，即 2020 年新車銷量約為 1440 萬至 1460 萬輛，低於過去五年平均的 1700 萬輛或更高。Cox Automotive 預計今年汽車銷量將年減 15.3%，而 TrueCar 則預計將減少 15%。

如果相關預測正確，2020 年將出現自 1980 年以來美國新車全年銷量的第四大年度跌幅。在 1980 年的，美國新車銷量年減 19.1%。在 2008 年和 2009 年的金融危機期間跌幅則分別為 18% 和 21.2%。

Cox Automotive 經濟和產業洞察經理 Zohaib Rahim 表示：「如果我們在 2021 年看不見反彈，那麼對汽車製造商來說將是一個重大問題」。此外，他也表示，一旦疫情導致政府稅收明顯減少，明年政府對汽車的訂單也可能會大幅減少。