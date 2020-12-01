史上最瘋狂！今年網購週一銷售額上看130億美元

根據 Adobe Analytics，美國將迎接史上最瘋狂的網購週一 (Cyber Monday)，消費者支出預計達 108 億美元至 127 億美元區間，意味著年成長率介於 15％到 35％，可謂零售網站與倉庫之間最大考驗。

雖然自疫情爆發後，企業連月來已經為了今年的網購大事做足了準備，但今年購物假期的挑戰特別巨大：新冠疫情使企業更難以猜測消費者的採購方向、倉庫員工必須落實維持社交距離、UPS (UPS-US) 和聯邦快遞 (FDX-US) 的需求爆高，運輸成本也不斷提升。

「我們現在面臨的問題跟疫情初期不一樣，疫情初期的問題在於零售商的倉庫內，在於倉庫能不能快速揀貨並出貨給運輸業者，後來問題變成產品庫存，消費者訂購的東西有沒有貨，接著購物假期來臨，這兩個問題加總起來了。」Kearney 消費產品和零售業務合夥人 Michael Brown 說。

業界創造出「貨運末日 (pageddon)」一詞，意指貨運載貨能力完全耗盡的情境，這也是購物假期間大眾都不希望看到的事。

客戶關係管理軟體廠商 Salesforce 預期，11 月中旬起至下個月底的假期購物包裹最終總量可能超過全球貨運能力 5%，也就是 7 億個包裹可能有延遲遞送的風險。

包裹管理和物流平台 ShipMatrix 總裁 Satish Jindel 表示，本月迄今美國 3 大包裹運輸公司都幾乎達到了「峰值性能」，可及時將包裹送交給顧客，這為網購週一打下良好基礎。

根據 ShipMatrix 的數據，自 11 月 1 日至 11 月 14 日，聯邦快遞準時交貨率達 96.5%，UPS 則為 97.3%，美國郵政服務為 96.6%。接著，自 11 月 15 日到 21 日，上述 3 家包裹運輸業者準時到貨率分別為 96.6%、96.9% 和 95.4%。

「零售業者錯開優惠促銷期間是對的。」Jindel 大讚。

根據 Salesforce 的數據，今年美國「網購週」約多達 60 億美元的訂單量提早移至 10 月份消化，因為消費者促銷大加上擔心缺貨，所以較以往更早開啟購物假期。

「網購週一將淘汰那些尚未迎接更大量挑戰的企業。」ShipMatrix 的 Jindel 說。

零售商也試圖管理消費者的預期，以警語告知消費者今年聖誕禮物的發貨截止日期比以往任何時候都要早，且眾多網站也提醒顧客包裹可能延遲。

例如 Abercrombie & Fitch 就提醒欲用標準運輸服務的消費者須在 12 月 4 日前下單，才能在聖誕節前拿到商品。Abercrombie 執行長 Fran Horowitz. 表示，「我們得改變營銷方式，這是實體店面發揮作用的時候，在 12 月 4 日之後，我們不只用貨物運輸方式，也搭配店取或街邊取貨方式。」

Adobe Analytics 預測，12 月 11 日將是今年購物假期間便宜貨運的最後一天，之後貨運成本將上漲多達 14.6%。

電子商務平台 Shopify 總裁 Harley Finkelstein 指出，今年有 97% 消費者計畫網購，美國消費者在黑五和週一網購日計畫的消費金額預計較去年預算多 23%。

Shopify 表示，旗下超過 100 萬個商家，包括直接面向消費者的品牌，如鞋廠 Allbirds 和蠟燭製造商 Homesick，他們在黑五銷售額達 24 億美元，較 2019 年成長了 75% 之多。

Kearney 的 Brown 表示，「今年假期要能準時將包裹送到消費者手上，零售業者有數個運作上的因素必須考量，只有時間能分辨哪些消費者是早鳥購物型，又有哪些拖到跨年還在等包裹。」