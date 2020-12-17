美國11月零售銷售月減1.1% 跌幅創4月以來最大

美國商務部週三 (16 日) 公布 11 月零售銷售月減 1.1%，跌幅意外大於市場預期，同時創下 4 月以來最大，隨著確診數居高不下加上紓困談判未明，美國經濟復甦前景再度打上問號。

商務部報告指出，美國 11 月零售銷售月減 1.1%，減幅意外大於預期的 - 0.3%，前值自 0.3% 下修至 - 0.1％，為 3 月和 4 月以來首度下滑。另外，排除汽車、汽油、建材和食品服務後的 11 月核心零售銷售月減 0.5％。

美國零售銷售月增率 (圖：Zerohedge)

上月數據慘跌主要受到服飾、餐飲服務以及電子設備銷售拖累，11 月服飾銷售月減 6.8%，餐飲銷售月減 4.0％，電子設備銷售月減 3.5%，佔零售銷售總額兩成的汽車和零件銷售月減 1.7%，家具銷售月減 1.1％。

隨著疫情升溫迫使美國多處重啟封鎖措施，經濟損失正逐漸擴大，越來越多人因此失業，企業則面臨暫時甚至永久性關閉，在等待疫苗接種和新紓困案出台之際，消費者的財務狀況已轉向保守。

根據約翰霍普金斯大學數據，美國週二 (15 日) 新增確診數達 19.8 萬例，新增死亡飆至 3000 例，使累計確診數來到 1674 萬例，累計死亡數已突破 30 萬大關，許多州和地方政府已宣布加強防疫限制措施，消費者也避免百貨公司、餐廳和酒吧等公共場所。

德意志銀行 (Deutsche Bank AG) 美國經濟學家 Brett Ryan 表示：「故事很簡單，封鎖措施和第三波衝擊正顯著影響經濟活動，尤其是餐廳，零售報告強調我們需要更多財政援助。」