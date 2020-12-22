〈紐約匯市〉美元有撐 多國因變種病毒禁英國航班 英鎊重挫1.3%   

美元周一 (21 日) 盤中大部分時間獲避險需求支撐，但美國國會可望表決通過財政刺激削弱動能，投資人消化英國變種病毒的消息，美元指數從 10 日高點回落，仍守住 90 整數關卡。英鎊挫跌 1.3%，主因在於英國升高防疫限制、歐洲多國和香港停止英國往返航班，且英國和歐盟針對脫歐貿易的磋商苦無進展。

耶誕佳節將近交投清淡，加劇了市場波動，DXY 美元指數紐約尾盤下跌 0.2% 至 90.097，盤中稍早一度升抵 91.022。DXY 上周四曾跌至 89.822。

世界衛生組織 (WHO) 周一表示，英國變種病毒傳染力雖然增強 70%，但迄今變異速度比流感病毒緩慢，傳染力也沒有腮腺炎等疾病強，目前的疫苗效果良好。

美國國會周一表決 9000 億美元財政刺激計畫，吸引投資人目光並打壓美元。

歐元兌美元觸及一周低點後收復部分失土，尾盤貶值 0.2% 至 1.2231 美元。

Exchange Bank of Canada 外匯策略主管 Erik Bregar 說：「歐洲今天出現『逢低敲進』買盤，我們認為，今天的拉回違背大趨勢。」

英國強生政緊急將抗疫級別升高到新設的第四級，英鎊對美元和歐元都跌到 10 個交易日來最低，英國 2 年期公債殖利率下降到歷史低點。

繼法國、德國、愛爾蘭和加拿大暫停英國人入境以抵禦新毒株蔓延後，西班牙、香港、印度也加入這些國家的行列。

英國與歐盟繼續就貿易協議進行談判，英國退歐過渡期將在年底屆滿，雙方在捕魚權方面依然僵持不下。

英國電訊報報導，英國國會可能在 12 月 30 日就脫歐協議投票。

英鎊兌美元盤中一度重挫 1.3%，尾盤跌幅稍微收斂，貶值 0.4% 至 1.3448。歐元兌英鎊保持漲勢，升值 0.1% 至少 90.85 便士。

投資人尋求避險，澳幣、紐元本周第一個交易日疲軟。澳幣兌美元貶值 0.6% 至 0.7580 美元，紐元兌美元也貶 0.6%。

美元兌日圓持平，報 103.34 日圓。

投資人對比特幣熱情稍微減退，比特幣從周日創下 24298.04 美元歷史新高回跌，下挫 2.7% 至 22844.18 美元。

CoinShares 資料顯示，今年來流入比特幣基金和產品的資金依然驚人，比 2019 年暴增逾 600%。

截至周二 (22 日) 台灣時間約 6:30 價格：