變種病毒擴散干擾 TOYOTA英法工廠自22日起停工

日本豐田汽車 (7203-JP) 的歐洲分公司表示，位在英國與法國的汽車工廠，將提前從 22 日起停止作業。原因與新冠病毒 (COVID-19) 的變種病毒在英國境內擴散有關。

根據《日本經濟新聞》週二 (22 日) 報導，豐田汽車位在英國及法國的汽車工廠，原本計畫自 12 月 24 日起展開年底的聖誕及新年假期，但由於新冠病毒的變種病毒造成英法兩國之間的物流混亂，才會決定提早兩天。

豐田汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

豐田位在英國的引擎工廠將從 22 日停止作業、汽車組裝工廠從 23 日停止作業；法國工廠亦從 22 日停止作業。這幾座工廠原本都預定從 24 日起，展開為期逾一週的冬季假期。

由於零件都有足夠庫存，對於生產作業本身而言並沒有影響。豐田之所以作出提前停工的決定，主要是為了防範英法兩國之間的物流停止、所可能帶來的種種問題。

法國政府從 21 日起的 48 小時，針對英國入境該國的行為展開管制。雖然可從法國入境英國，但是法國卡車則無法從英國折返，這也造成貨車在英國多佛港 (Dover) 的週邊道路大排長龍。許多企業為了預防英國與歐盟 (EU) 之間的自由貿易協定 (FTA) 談判破局，而大量的增加庫存，多日來的卡車數量也較以往增加許多、並造成更加嚴重的交通混亂。

英國首相強生 (Boris Johnson) 在 21 日的記者會上明確表示，為解決問題，他已與法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 作出協議。強生說道：「非常明白人們對於變種病毒的不安感，但是因為車上只坐著一人，所以感染風險極低。相信事情會有所進展。」