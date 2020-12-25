疫苗分銷成重頭戲！大摩喊買McKesson

新冠病毒疫苗開發過程只花了過往疫苗 1/4 的時間，這是輝瑞 (PFE-US) 與合作夥伴 BioNTech (BNTX-US) 驚人的成就，其後勁敵 Moderna (MRNA-US) 也旋即趕上，但接下來的分發過程同樣也是一項創舉。

在美政府神速計畫 (OWS) 中負責管理分發的是藥物分銷服務公司 McKesson (MCK-US)，這個角色使其今年股價上漲 23% 至 170 美元左右，大於 S&P 500 同期 14% 的漲幅。

摩根士丹利分析師 Ricky Goldwasser 估計，單就 Moderna 疫苗就可望為 McKesson 明年營收帶來 10 億美元之多，以及 EPS 1 美元，因此在週四發布的報告中，她調升該股票評級至「買進」，目標價調升至 219 美元。

Mckesson 週四小升 0.42% 至 170.78 美元

McKesson 在 2009-10 年 H1N1 流感大流行期間曾協調流感疫苗的分發，今年透過競標贏得聯邦新冠疫苗分發的契約，但輝瑞決定獨立開發與分銷，不走 OWS 流程，而 Moderna 則選擇持續 OWS 流程。

Moderna 疫苗將自其美國生產夥伴 Catalent (CTLT-US) 的工廠運出至 McKesson 中心，接著由聯邦快遞 (FDX-US) 和 UPS(UPS-US) 運送。

Goldwasser 回溯當年 H1N1，稱 McKesson 分發了 1.26 億劑 H1N1 疫苗，獲得 EPS 35 至 40 美分，這相當於每劑超過 1 美元。

然而，此回新冠疫苗所需的低溫處理將削弱利潤，所以每劑的稅前獲利可能在 20 美分至 1 美元之間。倘若該獲利占相關營收的 10％到 20％，那麼她推算 McKesson 每劑營收介於 2 美元至 5 美元區間。

Moderna 已簽定契約，到明年 6 月底前將供應美國 2 億劑疫苗。目前還不清楚，年底之前 Moderna 和輝瑞的疫苗能成功生產多少劑，但 Goldwasser 對 Moderna 的估計模型是 12 月止的一季出貨 2000 萬劑，即在她估計的該季 EPS 3.84 美元中占 2 至 10 美分。

該疫苗 3 月至 6 月季度的分發工作將更具意義，Goldwasser 估計屆時 McKesson 季度獲利達每股 4 美元以上，其中該疫苗分發工作占 10 美分至 46 美分。

該公司每財年於 3 月止，所以 6 月財報屬於 2022 財年。

在美政府支持的 6 項計畫中，迄今僅有 2 家疫苗獲得聯邦政府的緊急授權使用，目前向輝瑞和 Moderna 簽定的購買量僅能供應美國約 2 億名成人，但應接種人數超過 2.6 億人。

因此 Moderna 還可能會獲得更多聯邦訂單，其他 OWS 參與者如嬌生 (JNJ-US) 可能也會跟進推出獲緊急授權的疫苗，Goldwasser 指出，一旦有其他公司推出新授權疫苗，都將會增加 McKesson 的營收。