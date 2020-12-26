〈元旦新制〉萊豬開放進口、基本工資調漲 21項產業民生新制一次看

歷經新冠肺炎的 2020 年將進入尾聲，2021 年元旦起，又有許多重大新制上路，攸關企業營運與國人荷包，包括含萊劑美豬正式開放進口、基本工資調漲、用電大戶條款等，《鉅亨網》整理出 21 項不可不知的產業及民生新制，讓讀者一次掌握重點。

1、萊豬、30 月齡以上美牛 正式開放進口

立法院會於 12 月 24 日通過 9 項行政命令准予備查，含萊劑美豬、30 月齡以上美牛 2021 年元旦起正式開放進口，從大賣場、傳統市場、零售通路，至餐廳、便當店、小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或任何含豬肉及可供食用部位的食品，都要清楚標示豬原料原產地 (國)。未依規定辦理者，將開罰 3 萬至 300 萬元罰鍰；標示不實則可處 4 萬到 400 萬元罰鍰。

2、校園防萊豬 國中小營養午餐加碼補助

為因應開放美豬進口，教育部修正「學校外訂盒 (桶) 餐採購契約 (範本)」，規範學校午餐一律採用國產在地優良肉品 (含加工品)，並增列供貨不實罰則，若廠商違約，最重可直接終止契約，全台 22 縣市國中小已全面換約，教育部 2021 年起預計投入每年 20 億元，將學校採用「三章一 Q」食材獎勵費由原來每人每餐 3.5 元，大幅提高至 6 元。

3、基本工資月薪調升至 24K、時薪 160 元

2021 年基本工資微幅調升，月薪從 23800 元漲至 24000 元，時薪則從 158 元增至 160 元。勞動部公告修正「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工退休金月提繳分級表」，元旦起正式上路，預估影響勞保 288 萬人、就保 107 萬人，每年可望分別增加 7.2 億元及 2000 多萬的保費收入；勞退基金每年增加逾 1.6 億元，約影響 115 萬人。

4、國民年金保費明年調漲 影響約 302 萬人

根據財務精算，國民年金保險基金僅足夠支付未來保險給付 11 年，未達法規規定的 20 年標準，為了讓國保財務更為健全穩定，元旦起，國民年金保險費率將從 9% 調漲至 9.5%，影響約 302 萬人，其中，一般身分的 270 萬人，平均每月多繳 55 元，一年下來將多繳 660 元。

5、預售屋停車位不計入持分 拒絕爐碴屋

為保障消費者權益，內政部公告修正「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」部分規定，第一，建材不得使用電弧爐煉鋼爐碴 (石) 並應符合檢測規範；第二，配合民法規定共有部分停車位 (法定停車位) 不予分配土地權利範圍。未來不動產業者違反規定，經限期改正而未改正，最高可處 30 萬元罰鍰。

6、財部加重罰鍰 遏止旅客入境超攜菸酒

為強化遏止旅客入境違規超量攜帶菸酒，財政部國庫署提高相關罰則，其中，捲菸從每條 500 元罰鍰提高 1 倍至 1000 元，雪茄則以「葉捲」作為區分，新增非葉捲每 25 支處以罰鍰 500 元。至於酒品，修正後，酒精成分超過 10% 者，每公升處罰鍰 2000 元，酒精成分低於 10% 者，每公升處以 500 元。菸絲則未修正罰則，維持現行每磅處 3000 元罰鍰規定。

7、特定電池等 9 項含汞產品 禁製造進口

參照聯合國「汞水俁公約」相關規範，我國 2021 年 1 月 1 日起，禁止製造及進口 9 類含汞產品，包括特定電池、開關及繼電器、普通照明緊湊型螢光燈、普通照明直管型螢光燈、普通照明高壓汞燈、電子顯示螢光燈、化粧品、殺蟲劑、殺菌劑、局部抗菌劑、非電子測量儀器等。

8、農民退休儲金 按月提繳 65 歲可請領

為鼓勵青年加入農耕事業，農委會推動「農民退休儲金」制度，未滿 65 歲農民可自願每月提繳一定金額，政府也會提繳相同金額，共同存在農民退休儲金個人專戶。農民年滿 65 歲後，以個人專戶本金及累積收益，依平均餘命計算，按月定期發給退休儲金，新制元旦起上路。

9、不必再看天吃飯 農業保險穩定收入

為了讓農民不必再看天吃飯，農委會近年試辦農業保險，截至 10 月已開發 21 種品項、33 張保單，累計投保件數 5.6 萬件、投保金額 127 億元、投保面積 9.4 萬公頃，整體投保率達 10.74%。元旦起將擴大保障範圍，規畫開發中有養蜂、葡萄及茶，將持續增加保險品項，讓更多農漁民參加農業保險，農委會補助 3 分之 1 至 2 分之 1 保險費，地方政府也會加碼補貼。

10、口罩實名制降價、增量 廠商統一包裝

國內口罩產能不斷提升，目前日產量已達 3500 萬片，疫情指揮中心宣布，口罩實名制增量降價，由原本 14 天可買 9 片、45 元 ，調整為可買 10 片、40 元，多 1 片少 5 元，新制從跨年這天率先上路；藥局自 2020 年 12 月 31 日起，超商等販售通路自 2021 年 1 月 4 日起，無論成人口罩或兒童口罩，每片從 5 元降為 4 元；藥局未來不必再分包口罩，改由廠商統一包裝成 10 片 / 包。

11、用電大戶條款 首波約 300 家企業入列

俗稱「用電大戶條款」1 月 1 日起上路，契約容量在 5000 瓩以上，須設置契約 10% 綠電，設有五年緩衝期，第一波約 300 家企業入列，囊括半導體、化工、石化產業，取得綠電方式包括設置綠電發電設備、購買綠電憑證、設置儲能設備、繳交代金等 4 種管道。

12、再生能源躉購費率調降 離岸風電每度跌破 5 元

經濟部公告 2021 年再生能源躉購費率，其中，離岸風電 20 年躉購費率每度首次跌破 5 元，明年起完成簽約的風場，每度調降為 4.6568 元；太陽光電的躉購費率也有調降，從每度 3.8752 元至 5.7132 元，調整為 3.7236 元至 5.6281 元，但新增多項加成獎勵機制，包含風雨球場型態外加 10%、一地兩用型態外加 6% 等。

13、半導體、PCB 廠注意 放流水標準變嚴

環保署修正《放流水標準》，針對 3 種排水量不同限制的既設業者，加嚴重金屬等 9 項限值，並新增「錫」管制項目，包含排水量 150CMD 以上的金屬基本工業、金屬表面處理業、電鍍業等 3 事業；排水量 500CMD 以上的晶圓製造及半導體製造業、印刷電路板製造業等；無排水量限制的科學工業園區、石油化學專業區等專用汙水下水道系統。業者應於元旦前完成許可內容變更，免遭裁處及告發。

14、聲音照相抓汽機車噪音 最高罰 3600 元

環保署「聲音照相」執法元旦起將於全台正式上路，指定速限範圍內噪音超標，可處 1800 元至 3600 元；若經聲音照相偵測車輛改裝沒有經過認證，依法可處 3000 至 3 萬元，聲音照相設置處前會有警示標語。據規定，在道路速限小於 50 公里處，聲音管制標準為 86 分貝，50 至 70 公里處為 90 分貝；考慮正常使用車輛分貝數不會超過 90 分貝，因此一般駕駛不用擔心。

15、手搖飲強制標示熱量、糖量 珍珠也要算

台灣人愛喝手搖飲，政府再度加強規範，自元旦起，現做手搖飲、現沖咖啡除了須強制標示糖量及熱量，裡頭添加的珍珠、椰果等配料也要納入計算，通通都得標示，違規業者最重罰新台幣 400 萬元。

16、小綠人食品審查 流程至少縮短 2 個月

一般食品須經食藥署核准並獲小綠人標章，才可宣稱是有保健功效的健康食品，但申請曠日費時，每案至少得花 1 年才能審查完畢，食藥署修正相關規定，未來審查至少能縮短 2 個月，新規定 2021 年元旦起上路。目前可申請的健康食品功效共 13 種，包括調節血脂、胃腸功能改善、護肝、免疫調節、骨質保健、不易形成體脂肪、抗疲勞、輔助調整過敏體質、調節血糖、延緩衰老、牙齒保健、促進鐵可利用率及輔助調節血壓。

17、新增「火山噴發」警告 將發細胞簡訊

元旦起，當火山活動等級研判為 2 級，並經火山專家諮詢小組會議確認後，將利用災防告警細胞廣播訊息系統 (PWS)，針對預估受影響的鄉鎮市區發布火山噴發訊息。

18、防毒品泛濫 海運特定人員尿液採驗作業

交通部訂定「海運特定人員尿液採驗作業要點」，要求海運相關業者需自 2021 年 1 月 1 日起，對海運特定人員不定期驗尿，包括服務於總噸位 50 以上非動力船舶、總噸位 20 以上動力船舶上的所有人員、門式機操作人員、橋式機操作人員等，並將相關文件報送航港局，以防制毒品氾濫，維護公共交通安全。

19、強化台灣辨識 新版晶片護照 1/11 換發

新版強化「台灣」辨識度的護照將於 2021 年 1 月 11 日起正式發行，國內或駐外館處均可提出申請，不論護照效期還有多久都能更換新版晶片護照，規費維持每本 1300 元 (未滿 14 歲孩童每本 900 元)。

20、數位身分證 1 月新竹市小規模試辦

內政部推動換發數位身分證 (New eID)，2021 年 1 月將在新竹市小規模試辦，由民眾自願申請換發，在資安無虞後，預計明年 7 月全面換發。內政部同時舉辦賞金獵人活動，邀政委唐鳳擔任評審長，據規劃，若可複製一張相同的數位身分證、或偽造數位簽章並通過驗證者，最高提供獎金 500 萬元。

21、印尼移工零付費政策 規劃 1/15 上路

印尼片面宣布移工零付費政策於 2021 年 1 月 15 日上路，估計台灣雇主須額外支付 7-10 萬元。台、印雙方 12 月 23 日首度展開視訊協商會議，但僅就適用國家、對象、收費項目進行界定，但尚未全數釐清，雙方決議兩周後再談。對於在釐清前是否暫緩實施，印尼未給具體承諾。