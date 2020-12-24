立院表決大戰 萊豬9項行政命令全過關 明年元旦起實施

針對開放進口含萊劑美豬、30 月齡以上美牛等 9 項行政命令，立法院會今 (24) 日上演表決大戰，朝野經過一整天表決後，最後在民進黨團人數優勢下，9 項行政命令全數准予備查，將於明年 1 月 1 日起實施。

立法院會今天處理食管法部分條文修正草案，和 9 項攸關進口含萊劑美豬、30 月齡以上美牛的行政命令與附帶決議。9 項行政命令中，攸關萊豬進口與食用的關鍵條文，為農防字第 1011473960 號公告及動物用藥殘留標準。

國民黨、時代力量與民眾黨等在野黨團提案多項條文修正案，包含食品、食品添加物應明確標示肉品或加工產品有無含萊劑、新增萊劑貨號，並羅列不得檢出萊劑的場所，不過，民進黨團具有人數優勢，均提出修正動議，維持現行條文不予修正。

根據現行農防字第 1011473960 號公告，乙型受體素 (β-agonist) 為禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列的藥品，但不包括作為供牛隻使用之含藥物飼料添加物。修正後，牛及豬於國外使用萊克多巴胺，不在規範之列。

至於動物用藥殘留標準部分，現行僅明定牛肉的萊克多巴胺殘留容許量為 0.01ppm。立法院准予備查的動物用藥殘留標準修正案，除了現行的牛肉萊劑殘值，並新增豬的萊劑殘值，包含肌肉及脂 (含皮) 為 0.01ppm、肝臟為 0.04ppm、腎臟為 0.04ppm、其他可供食用部位則為 0.01ppm。

立法院會最終投票表決，民進黨團挾人數優勢，萊豬開放進口等 9 項行政命令全數過關，其中，牛肉檢疫及查驗作業程序、美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定兩項行政命令修改後，可進口 30 月齡以上美牛。