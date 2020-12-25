〈焦點股〉海運行情不退燒 貨櫃雙雄再度化身飆股爆量大漲

外資法人休假去，內資今 (25) 日接棒撐起台股一片天，早盤一度上漲逾百點，航運股再度成為盤面焦點，陽明自結 11 月大賺，逼近第三季單季稅後純益，激勵股價亮燈漲停；長榮集團也宣布今年第三次造櫃計畫及擴充碼頭設備，總投資金額超過 92 億元，帶動股價一度大漲逾 9%，衝上 34 元，寫下逾 13 年來新高。

貨櫃雙雄今天連袂爆量大漲，截至上午 11 點半，長榮成交量已超過 29 萬張，成交金額逼近百億，位居上市公司之冠，股價一度衝上 34 元，創 2007 年 10 月中旬以來新高；陽明盤中鎖在漲停價 23.1 元，創 9 年半新高，成交值突破 40 億元，也擠進台股前五名。

陽明在證交所要求下，昨天公布 11 月自結，稅後純益衝上 27.05 億元，年增率高達 739%，每股純益 0.92 元，單一個月就快逼近第三季單季稅後純益 27.36 億元，法人看好，進入第四季後，隨著缺艙缺櫃熱潮持續，運價居高不下，單季獲利有望續寫亮麗紀錄。

為因應海運市場缺櫃嚴重，長榮集團今年第三次宣布造櫃，昨天董事會通過將新造 1.85 萬只貨櫃，分別為 1.3 萬只普通貨櫃及 5500 只特殊貨櫃，預計斥資 8702 萬美元，折合新台幣約 24.85 億元；同時持續推動碼頭擴充計畫，買進 11 部橋式機及 40 部自動化門式機，斥資 2.36 億美元，約為新台幣 67.41 億元。

海運族群再度成為盤面人氣指標，帶動整體上市運輸類股指數盤中漲逾 3%，除了貨櫃雙雄外，萬海股價也勁揚逾半根停板；散裝航運方面，新興、四維航、中櫃及裕民等也有 1-3% 的漲幅。

展望 2021 年，法人表示，今年貨櫃海運市況是缺船、缺櫃、缺人、塞港，然而，過去幾年航商造船意願低迷，接下來的一年，預期缺船狀況將持續，不過，陽明受惠於前幾天的訂單，明年預計有 10 艘船舶將下水，在市況大好之際投入新船，增加獲利動能樂觀。