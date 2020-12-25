〈央行出手降溫房市〉北市危老重建量增 今年核定257件 士林案件居首

央行祭出信用管制降溫房市，但危老及都更不在新管制措施內，今年來建商、壽險開始轉向老舊大樓的土地整合與重建，看準改建後可創造更高價值，造成今年危老重建案大爆發，其中以台北市核定案件居全台之冠，累計今年核定 257 件，已遠遠超越前兩年總和，其中士林區 34 件案件最多

統計顯示，台北市最踴躍的區域以士林區最多，其次是中山區的 33 件以及北投區的 33 件。都更危老重建後的誘因，導致北市老舊商辦開始有了重建規劃，這也使得新頂級商辦搶手，招租反應熱烈。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，隨著政府大力推動都更危老，而危老重建對於較單一所有權的業主，因沒有整合問題，申請到核准拿到建造及容積獎勵最快只需要半年的時間，可以省去都更流程，且政府提高容積獎勵誘因，使得壽險、飯店業加入危老重建案，像新光人壽的新光纖維大樓、國泰人壽的中興商業及民生復興大樓皆已通過危老審議。

自 2003 年起，兩岸陸續直航，來台觀光人次不斷突破新高，開啟台灣旅館業發展，台北市旅館家數從 2003 年的 49 家，2004 年快速增至 185 家，累計到 2020 年達 673 家，其中不乏是舊大樓改建成旅館，因此許多旅館屋齡現已相當老舊，老旅館除因設備老舊可能影響住房率，近年來國際品牌紛紛插旗設據點又讓競爭更激烈

今年更受到疫情影響，北市都會區飯店住房率大降，只能苦撐，部分老飯店乾脆趁此波疫情申請危老改建，原本的老舊危機，反而變成極具潛在重建商機，從去年到今年就有 6 家旅館通過危老重建審議，包含六福客棧、台北馥敦飯店、宣美精品飯店、台北國賓大飯店、優美飯店、洛碁大飯店 (花華分館)。

柯宏安表示，以今年台北市危老踴躍中山區的松江南京商圈為例，商辦平均空置率近一年來都保持在 2% 以下，危老都更帶來供給新活水，像是國泰人壽民生建國都更案為例，都更後大幅提升資產價值，平均租金每坪行情來到 2800 元，已超越此區域的平均行情，而目前打炒房政策未影響都更、危老貸款程序，預計明年危老都更熱度將持續發酵。