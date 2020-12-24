〈美股早盤〉聖誕節前夕 美股小幅開高 阿里巴巴拖累中概股走低

美股今日迎來平安夜，主要指數小幅開高，道瓊工業指數漲 64 點或 0.2％，標普 500 指數漲 0.2％，那斯達克指數漲 0.3%，費半漲 0.6％。阿里巴巴面臨中國監管當局反壟斷調查，開盤重跌 10％，拖累熱門中概股普遍走低。

美國總統川普週三否決了規模 7405 億美元的國防授權法案，並威脅不簽署包含約 9000 億美元紓困方案的 2.3 兆美元支出計畫，要求國會將每人發放現金額度自 600 美元上調至 2000 美元。

川普發聲後，眾議院民主黨人試圖在週四的形式會議上通過每人發放 2000 美元現金提案，但仍遭到共和黨人反對。

個股方面，電商巨頭阿里巴巴 (BABA-US) 面臨中國監管當局的反壟斷立案調查，導致 ADR 開盤崩跌，連帶拖累熱門中概股於美股交易下挫，京東 (JD-US) 跌近 2％，百度 (BIDU-US) 跌 1.1％。

適逢平安夜，美股將於美東時間週四下午 1 點，即台北時間週五 (25 日) 凌晨 2 點提前收盤，明日聖誕節休市一天。

截至台北時間週四 (24 日)22 時許：

道瓊指數上漲 64.43 點或 0.21%，暫報 30194.46 點

那斯達克上漲 32.78 點或 0.26%，暫報 12803.89 點

標普 500 指數上漲 7.43 點或 0.20%，暫報 3697.44 點

費半上漲 14.97 點或 0.55%，暫報 2738.50 點

台積電 ADR 上漲 1.31% 至每股 105.12 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.941%

紐約輕原油下跌 0.60% 至每桶 47.83 美元

布蘭特原油下跌 0.53% 至每桶 50.93 美元

黃金上漲 0.01% 至每盎司 1878.20 美元

美元指數下跌 0.18% 至 90.175 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤下跌 10.96％，至 228.10 美元。

中國監管當局宣布將對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為的立案調查，此外，阿里巴巴旗下螞蟻集團也傳出再遭主管機關約談。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤上漲 0.12％，至 1730.24 美元。

沙烏地阿拉伯國營石油公司沙特阿美 (Saudi Aramco) 宣布與 Google 合作，雙方將藉由創立合資公司，為沙國的企業客戶提供高性能、低延遲的雲端服務。

Google 表示，與沙特阿美的合作有助於該公司在沙國拓展產品範圍。沙特阿美預計，沙國雲端服務需求有望在 2030 年達到 100 億美元。

Zoom(ZM-US) 早盤下跌 0.16％，至 383.25 美元。

新冠疫情推動遠距需求，同時加劇市場競爭。外媒報導傳出，為擴大產品陣容，視訊會議平台 Zoom 計畫踏入電子郵件服務和行事曆軟體市場。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示：「市場對於更大規模刺激方案的期望可能帶來積極的交易時段，不過，考慮到平安夜交易時間減半，我預計市場不會有太多行動。」

Cardillo 認為，週期性產業帶動的類股輪動可能延續下去，並在下週美股進行「粉飾櫥窗」(window dressing) 時發生。粉飾櫥窗指的是基金經理於季度或年度結束前採取美化投資組合的策略，目的在於向客戶展示良好的投資表現。