平安夜英國送禮 預計正式宣布脫歐貿易協議達成

多家媒體報導，英國和歐盟已敲定脫歐後的關鍵性貿易協定，並敲定於周四 (24 日) 正式宣告。

據《法新社》報導，原本雙方談定之後，準備在周三對外宣布，而且幾家英國報紙的頭版已經宣布總理強生 (Boris Johnson) 的勝利。不過歐盟成員國對文本有很多疑問，致使外交管道整夜持續進行。

受消息面激勵，英鎊持續上漲，英鎊兌美元周四上漲 0.50%，至 1.3559。

(鉅亨圖表)

英鎊上漲之餘，美元相對下滑，也激勵金價走高。新加坡時間 13:04，現貨黃金報每盎司 1875.81 美元，此前一度上漲 0.4% 至 1879.94 美元。

新協議據稱長達 2000 頁，英歐雙方仍需在 12 月 31 日前，讓這份協議獲得立法機構的批准，英國國會預計 30 日召開緊急會議。

歐洲議會在今年年底之前不會進行投票，但可以選擇暫時實施該協議，直到 2021 年再投票。

過去幾個月的談判中，漁權問題一直是爭議的重點，也是最難相互妥協之處。報導稱，新協議最後納入 5 年半的過渡期，在此期間，歐盟船隻可以進入英國的漁業水域，但歐盟捕魚權將比現在減少 25%。過渡期結束之後的水域分配，將依雙方定期談判來解決。

這一協議最大的成功，是維持歐盟和英國的貨物零關稅貿易，同時涵蓋警務和安全合作等問題，英國媒體多數定位為強生的個人勝利。