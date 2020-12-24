中國網路監管趨嚴 蘋果將刪App Store數千款遊戲

華爾街日報 (WSJ) 報導，隨著中國政府加強審查遊戲等軟體內容，蘋果 (AAPL-US) 本月警告中國軟體開發商，有上千款遊戲恐面臨淘汰。蘋果今年來已下架逾 9 萬款軟體，間接暴露出服務業務越來越容易受到中國政策影響。

自 4 年前開始，中國政府便要求遊戲等軟體在發布需先獲得政府許可，但開發商可以在蘋果 App Store 中規避此政策。但隨著中國加大網路監管力道，包含 Tripadvisor 等其他 100 多種軟體都遭刪除。

中國中央網絡安全和信息化委員會辦公室表示，被刪除的都是非法軟體，但該單位並未說明 Tripadvisor 或其他大多數中國開發商的軟體違法的細節。

ChinaInApp 執行長 Rich Bishop 表示：「據我們所知，這些遊戲中只有一小部分實際上將能夠獲得許可。」 Bishop 進一步表示，隨著中國與美國以及其他國家之間的貿易緊張，這些許可證變得更難申請。

Sensor Tower 數據顯示，去年蘋果中國的 App Store 有 27.2 萬款遊戲，蘋果今年已經自中國 App Store 中至少刪除 9.4 萬款遊戲，遠遠超過 2019 年 2.5 萬的刪除量。

蘋果必須努力在中國市場達到微妙的平衡，在吸引中國消費者的同時還需滿足官方要求。相較於遊戲營收在全球逐漸成長，今年蘋果中國 App Store 中的遊戲營收成長正在趨緩。

Sensor Tower 估計，截至今年 11 月，中國的遊戲營收成長 14%，達 130 億美元，較去年的 21% 成長率有所下滑，相比今年其他地區的 26% 成長率遜色不少。

然而，市場評論家對蘋果遵守中國政府的決定感到質疑，認為蘋果違反執行長庫克 (Tim Cook) 先前宣稱的言論自由、隱私權和人權主張。

據統計，蘋果中國 App Store 中刪掉的軟體中有幾乎三分之一與一些敏感議題有關，諸如藏傳佛教、香港示威、同性戀或跨性別平權等主題，而有 5% 涉及色情內容或賭博。

蘋果在最新的報告中表示，去年因違反法規，收到 103 項來自中國政府的請求，要求刪除 399 款軟體，其中大部分與色情和非法內容有關，由於大多數滿足下架條件，因此已下架 381 個軟體。同時，應政府要求，有 129 個軟體因涉及違規 (例如非法賭博等) 也遭蘋果刪除。

蘋果週一透過聲明表示， App Store 必須遵守當地法規，發言人說，蘋果在收到政府請求後都會進行內部討論，也經常提出異議，儘管最終決定有時背道而馳，但相信在中國已為客戶提供最佳的服務。