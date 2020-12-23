終結23年夢魘 台灣最強「豬隊友」重返國際搶回百億商機

台灣曾是豬肉出口國，口蹄疫爆發後，陷入了失落的 23 年，2020 年 6 月，台灣拔針成功，再次成為口蹄疫非疫區。《財訊》報導指出，上從飼料、養豬業，下到屠宰、加工業，台廠開始試水溫，無不瞄準國際，盼搶回百億商機。

根據《財訊》報導，2020 年是台灣養豬產業的新里程碑，歷經二次拔針失敗後，終於在 23 年後獲得世界動物衛生組織審查通過，成為非疫區。台灣現在邁出外銷第一步，業者 7 月起陸續少量試銷，包括榮騰農產「掛川完熟酵母豬」、台畜「好欣豬」、祥圃「究好豬」等品牌，透過貿易商，進攻澳門賭場、超市等高端市場，近期也有屏東豬農準備外銷菲律賓。

除了前端養豬業，後端業者也動起來，台畜看好外銷商機，斥資 10 億元於屏東農科打造符合日規食品加工廠，2019 年啟用，若無疫情已經出口日本，接續也積極洽談台糖，要蓋全台最先進的電宰場；大成集團投資 24 億元於嘉義馬稠後產業園區，打造國內最大規模的食品加工廠，已近完工。創立 54 年的台北伴手禮老店唯豐肉鬆，1 年前開始找廠房，這也是唯豐的第一座廠房，最後落腳新北深坑，6 月新廠啟動，準備迎接新機會。

口蹄疫成功拔針後，台灣與日本並列亞洲唯二口蹄疫非疫區，也是亞洲唯二沒有非洲豬瘟的國家，成功拿到豬肉外銷的門票。農委會副主委黃金城表示，政府的目標是 4 年內可以拚到每年有 100 萬頭豬、等於 4 萬公噸可供外銷，換算可以增加 100 億元的產值。

《財訊》報導指出，回首過去外銷榮景，當年日本是我國口蹄疫爆發前的主要出口國，如今台灣雖重新取得出口門票，但錯過的 20 多年，版圖已經被丹麥、西班牙、加拿大等國瓜分。信功董事長楊博仁說，30 幾年前他獨創的真空包裝冷藏技術，可以 60 多天保鮮，如今加拿大的冷藏技術也已追上。台灣的豬肉想要重新拿回外銷市場，還有諸多挑戰。

在萊豬準備叩關、豬肉力拚外銷之際，相關的豬產業即將迎來巨大的改變，生鮮豬肉的產銷路徑概分為養豬場、屠宰場、分切包裝廠、後加工、批發廠、零售店商，再到消費者，延伸相關的產業有飼料廠、營養品廠等。台灣有撐過口蹄疫黑暗期的隱形冠軍，也有接下倒閉業者的後起之秀，應該趁此機會重新檢討、自我提升，以求接軌國際。