疫情掀歇業潮 北市今年高達142家創歷年最高

今年受新冠肺炎衝擊，北市勞動局統計，截至 12 月 18 日止，多達 142 件事業單位歇業，創歷年來最高，其中，較知名企業包括遠東航空、互立機電、豪昱營造、輕適能健身中心等。北市勞動局長陳信瑜表示，若公司已結束營業，積欠勞工 6 個月內的工資、資遣費、退休金，可向勞動部勞保局申請墊償。

勞動局今 (23) 日指出，認定有歇業事實的事業單位逐年遞增，2015-2019 年分別有 53 件、92 件、126 件、133 件、139 件；而今年截至 18 日止，即高達 142 件，是歷年之最，歇業的原因多為受疫情影響，或是企業本身經營不善、資金周轉不靈等。

勞動局表示，今年較重大案件包括遠航自 4 月 1 日即歇業屬實，輕適能健身中心自 2 月 28 日歇業，互立機電自 8 月 11 日歇業，豪昱營造自 8 月 24 日歇業。

陳信瑜說明，公司如已結束營業 (人去樓空、大門深鎖)，若積欠勞工 6 個月內的工資、資遣費、退休金，可經由勞工保險局予以墊償，墊償要件為，須經商業處解散公司登記，或由北市勞動局進行勞資爭議調解後，認定有歇業事實。

陳信瑜表示，若經確認公司已歇業，勞動局會核發歇業證明文件，此文件可辦理勞健保退保、申請就業保險失業給付及就業促進津貼，勞工如果已取得工資、資遣費及退休金的確定法定債權，也可向勞工保險局申請墊償。