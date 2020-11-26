萊豬開放進口 政院通過赴美查廠、新增貨號五大配套措施

明年元旦起將開放萊豬進口，行政院會今 (26) 日拍板通過「進口豬肉之全方位管理措施」，未曾進口來台的肉品廠，必須經我派員赴美查廠後才能進口，且將比照牛肉管理，依照豬肉部位給貨號。此外，政院核定 3.2 億元經費，補助地方稽查、輔導及強化邊境查驗。

行政院長蘇貞昌表示，政府以嚴謹態度提出「赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查」5 項進口肉品管理措施，管理肉品從源頭到流向，從海關到廚房，為國人安全健康層層把關。

蘇揆指出，未曾進口來台的肉品廠，我方須赴美查廠後才能進口；進口豬比照牛肉管理，依照部位給貨號，現行牛肉貨號 51 項、豬肉 22 項，將來將增加到 67 項。自明年 1 月 1 日起，進口豬肉必須逐批查驗，確保符合國際標準。

蘇揆強調，政府對於肉品清楚標示，讓「標示跟著肉品走」，肉品自大到小，從進口商、肉品廠，隨著販售通路，一路下到店頭、攤商，會讓消費者一目瞭然、自由選擇，同時也可清楚溯源追蹤。

政府呼籲所有業者，可使用政府發給的標示貼紙，也可自行上網下載標示貼紙，或自行用筆書寫標示。自明年元旦起，未標示或標示不實者，都要負責受罰。

蘇揆表示，政府嚴格稽查把關，要人給人、要錢給錢，已經核定 2.6 億元，補助地方政府稽查及輔導經費，加上強化邊境查驗經費，共 3.2 億元。蘇揆要求相關部會及地方政府確實做好把關工作。