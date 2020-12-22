〈本土零確診破功〉陳時中：跨年防疫指引無須升級 須遵守五大原則

國內 253 天零確診破功，中央流行疫情指揮中心今 (22) 日晚間臨時召開記者會，指揮官陳時中表示，由於此本土個案有明確感染源，跨年大型活動可舉辦，集會防疫指引不用升級，但須遵守五大原則，地方政府要訂出防疫應變計畫，民眾參加活動要全程戴口罩、禁飲食。

指揮中心今天傍晚按計畫與各縣市舉行跨年防疫視訊會議，陳時中指出，國內爆出本土新冠肺炎病例，適逢耶誕、跨年大型活動到來，總統與行政院長均高度關心，地方政府也都希望中央對於防疫指引有統一規範。

陳時中表示，儘管現在有本土個案，但集會指引不會特別升級，主要因為此案能找到特定感染源，但考量跨年晚會活動具有人潮擁擠、長時間且近距離接觸不特定人士的特性，因此要求地方政府做好防疫應變計畫，完成事先評估，並要求民眾遵守活動期間的防疫規範。

第一，主辦單位應於活動場域提供足量的手部清消用品、提高公共廁所的消毒頻率，並設有醫療應變措施，且除指定販賣區外，場內不得販售飲食。

第二，室內活動不得販售無座位票並落實實聯制，同時須規劃固定入口，且於入口處進行體溫量測及手部消毒。第三，參與活動者於活動期間應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食，經勸導不聽者，予以裁罰。

第四，居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀的民眾 (包括表演者及活動工作人員)，不得參加相關活動。第五，為利通知防疫相關訊息，請參加民眾攜帶手機。