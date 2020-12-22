興勤高效車用壓敏電阻 獲全球首張汽車電子過壓防護認證

保護元件廠興勤 (2428-TW) 今 (22) 日宣布，高效汽車電網 48Vdc 的過電壓防護元件，獲得國際安規認證機構 UL，頒發全球首張汽車電子過壓防護 UL1449A 認證。

興勤表示，防治汽車電子的電力過載 (EOS) 是車電發展的基礎要求，在 12Vdc 與 24Vdc 傳統車用電力己明顯不足的情況下，汽車業也期盼車用電力系統導入 48Vdc，但仍沒有針對要求高效汽車電網 48Vdc 的過電壓防護元件，且舊有法規也欠缺 48Vdc 的安全規範。

因此，興勤也與 UL 攜手合作，在 UL 嚴謹的元件認證基礎下，加以興勤較以往更先進的陶瓷材料技術及製程提升，生產車規等級壓敏電阻，以 UL1449A 的規範認證，成為全球第一個被認證的車用壓敏電阻系列。

興勤認為，傳統車用電子元件在歐、美、日的產業鏈下屬於較為封閉性的市場，不過，近十年來汽車電子化與電力化兩大動力，帶動產業進入革命期，而在此進程中車用電力提升，也帶動更大量的過電壓保護需求。

目前興勤產品應用涵蓋汽車高效照明、啟停系統、驅動周邊、DC/DC 轉換器、空調系統甚至是動力電池包等保護元件，也順利進入歐、美、日系知名品牌車廠。