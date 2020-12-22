〈美股早盤〉美股主要指數開盤平淡、蘋果飆逾3%

在美國國會打破數月僵局，通過史上規模第二大財政刺激後，美股週二 (22 日) 開盤平淡，道瓊工業指數小跌 45 點或 0.2％，那斯達克指數漲 0.3%，標普 500 指數和費半均跌 0.04％。在傳出 Apple Car 將在 2024 年亮相後，蘋果開盤飆逾 3%。

歷經數月僵持後，美國參眾兩院終在週一 (21 日) 通過一項規模約 8920 億美元的財政刺激措施，接著送交川普簽署，白宮此前已表態稱川普將簽署該法案。國會亦趕在聯邦政府關門期限前，通過 1.4 兆美元的支預算出計畫。

經濟數據方面，美國 Q3 GDP 增長終值報 33.4%，略高於初值的 33.1%，也幫助刺激市場情緒。

為遏止新冠肺炎變種病毒，英國針對境內社交及商業活動實行嚴格限制，部分國家亦紛紛實施旅遊禁令，疫情進展持續引發各界關注。

根據約翰霍普金斯大學數據，截至週一 (21 日)，全球累計新冠肺炎確診數達 7752 萬例，累計死亡 170 萬人。

截至台北時間週二 (22 日)22 時許：

道瓊指數下跌 45.84 點或 - 0.15%，暫報 30170.61 點

那斯達克上漲 34.20 點或 0.27%，暫報 12776.72 點

標普 500 指數下跌 1.49 點或 - 0.04%，暫報 3693.43 點

費半下跌 0.99 點或 - 0.04%，暫報 2746.30 點

台積電 ADR 上漲 0.19% 至每股 105.03 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.920%

紐約輕原油下跌 1.54% 至每桶 47.23 美元

布蘭特原油下跌 1.28% 至每桶 50.26 美元

黃金上漲 0.15% 至每盎司 1885.60 美元

美元指數上漲 0.20% 至 90.125 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 3.33％，至 132.50 美元。

知情人士向《路透社》透露，蘋果 Apple Car 最快有望 2024 年問世，並採用「Next Level」新電池技術。Apple Car 研發專案又稱為「泰坦計畫」(Project Titan)，早在 2014 年便已曝光，過程雖遭逢挫折，在 2018 年請回特斯拉前硬體工程副總裁 Doug Field 後，泰坦計畫終於邁向正軌。

Peloton(PTON-US) 早盤上漲 9.07％，至 157.49 美元。

美國健身器材新創 Peloton 同意以 4.2 億美元買下知名健身器材商 Precor，以擴大美國產能及研發能力，預計將在 2021 年完成收購作業。

Peloton 於聲明中表示，將買下 Precor 在美國北卡羅來納州 Whitsett 和華盛頓州 Woodinville 的工廠，短期目標為加快現有客戶的交貨速度，長期而言將有效擴大商業市場規模。

Fitbit(FIT-US) 早盤下跌 5.39％，至 6.85 美元。

Fitbit 收購案日前雖獲歐盟監管機構同意，澳洲監管機構仍以造成市場壟斷為由，拒絕同意 Google 對 Fitbit 的收購案，預計最快明年 3 月正式公布是否批准收購。

每日關鍵經濟數據：

美國 Q3 實質 GDP 季增年率終值報 33.4％，預期 33.1%，前值 33.1%

美國 GDP 季增年率終值 (圖：Zerohedge)

美國 Q3 消費者支出季增年率終值報 41.0％，前值 40.6%

美國 Q3 核心 PCE 指數季增年率終值報 3.4％，前值 3.5%

台北時間晚間 23:00 將公布里奇蒙 Fed 12 月製造業指數，預期 12.0，前值 15.0

台北時間晚間 23:00 將公布美國 12 月諮商會消費者信心，預期 97.5，前值 96.1

台北時間晚間 23:00 將公布美國 11 月成屋銷售年化總數，預期 670 萬戶，前值 685 萬戶

台北時間晚間 23:00 將公布美國 11 月成屋銷售年化月增率，預期 - 2.2%，前值 4.3%

華爾街分析：

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，投資人的主要困境是，變種後的新冠病毒是否比現有病毒還要危險，世界衛生組織並不認為變種病毒更危險，但從消費者和投資人情緒的角度來看，變種病毒很可能對全球經濟造成更大傷害。

ING Groep 首席國際經濟學家 ames Knightley 表示，通過財政紓困計畫無疑將減輕一些負面影響，但不幸的是，考慮到許多企業面臨嚴格限制，甚至被迫關閉，紓困計劃仍無法完全抵消居家避疫的影響。