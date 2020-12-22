〈美股盤前要聞〉美通過新紓困方案 美股期貨個別發展

美國通過新的 8,920 億美元紓困方案，不過投資者也仍關注英國新冠病毒變種危機，美股期貨在週二 (22 日) 呈現個別發展。

1. 美國國會通過近 9000 億美元抗疫刺激方案

美國國會挑燈夜戰，趕在聯邦政府關門前，通過 8,920 億美元刺激計畫、緊接著在參院過關，總統川普預料將簽署立法，成為美國史上規模第二大財政刺激。國會另通過 1.4 兆美元聯邦支出。不過投資者仍持續關注英國新冠肺炎變種病毒情況，市場擔憂恐導致新的限制措施。美股期貨週二各別發展，道瓊期貨漲 0.02%，標普 500 期貨漲 0.22%，斯達克 100 期貨漲 0.46%。

兩黨經過數個月僵持終於在周日達成共識，並由國會兩院於周一表決。這項將近 9000 億美元財政刺激，涵蓋每人發放 600 美元現金、每周 300 美元補充失業救濟金、增加 80 億美元的疫苗分發資金，以及針對中小企業的 2,840 億美元薪資保護計畫 (PPP)、150 億美元航空業援助等。

國會通過的這項紓困計畫雖是美國史上第二大，僅次於 3 月通過的 2.2 兆美元 Cares Act，但民主黨人和經濟學家已經放眼未來。總統當選人拜登曾表示，上任之後會推動更大規模刺激，包括對州和地方政府援助，拜登在國會的盟友矢言聲援。

2. 蘋果目標 2024 年推出電動自駕車

據路透社 (Reuters) 周一 (21 日) 引述知情人士報導，蘋果 (AAPL-US) 正在推動自駕車技術發展，目標最快 2024 年生產一款搭載突破性、「下一階段」電池技術的汽車。

自 2014 年啟動泰坦計畫 (Project Titan) 以來，蘋果的汽車開發一路跌跌撞撞，知情人士表示，直到 2018 年曾在特斯拉工作過的蘋果老將 Doug Field 重掌計畫後，蘋果才逐漸步入正軌。

據了解蘋果電池設計的第三方人士表示，蘋果的 Apple Car 策略核心是擁有新技術的電池設計，該設計可以大大降低電池成本，並增加車輛續航里程。此外，蘋果汽車可能會配備數個光學雷達傳感器，某些傳感器可能源自蘋果自行開發的光學雷達。今年發布的 iPhone 12 Pro 以及 iPad Pro 機型均搭載光學雷達傳感器。

和泰坦計畫有關的知情人士也警告，受到新冠肺炎疫情衝擊，汽車生產計畫可能延遲到 2025 年以後。

3. 特斯拉正式入標普 投機者閃退

特斯拉 (TSLA-US) 正式納入 S&P 500 指數，但其初登場卻不太好看。特斯拉週一大跌 6.5%，收 649.86 美元，係因先前已預期該股票將納入 S&P 500 指數而買進的投資者趁此兌現，並在蘋果 (AAPL-US) 將推動自家電動車生產的消息出來後，跌至盤中低點。

特斯拉在 S&P 500 指數中的權重為 1.69%，排名第五大，而以市值排名則為第六大。特斯拉今年表現優異，而納入 S&P 500 指數更是歷史性事件，在馬斯克 (Elon Musk) 的領導下，電動車需求與日俱增，特斯拉已經連續 5 季獲利。

不計週一，今年迄今特斯拉股價飆漲 730% 以上，推升其市值至 6580 億美元以上。

4. 臉書和 Google 曾同意協助彼此應對反壟斷指控

《華爾街日報》引述一份未刪減的起訴書草案指出，臉書 (FB-US) 和 Google(GOOGL-US) 曾經承諾，一旦在網路廣告市場面臨反壟斷指控，兩家公司將會互相協助應對。

起訴書草案指出，Google 使用《星際大戰》(Star Wars) 中的「絕地武士」作為代號，且 Google 早已意識到與臉書的合作協議可能面臨反壟斷調查，也針對如何應對訴訟進行討論，這部分在正式起訴書已遭刪減。

此外，初稿版本引述一封電子郵件稱，在與 Google 達成協議後，臉書營運長 Sheryl Sandberg 曾向執行長 Mark Zuckerberg 及其他高層表示：「這是一項具有重大戰略意義的協議。」

上述草案同時針對兩家公司的協議條款進行解說，其中一項指出，臉書和 Google 將在應對任何反壟斷行動時相互合作和協助，並及時、全面通知另一方與該協議有關的任何政府消息。

5. 百家中、俄企業 遭美國打入國防黑名單

美國商務部周一 (21 日) 將超過百家中國和俄羅斯企業列入國防黑名單，大幅限制美企出口商品給這些公司。此名單涵蓋 58 家中國企業和 45 家俄羅斯企業，包括中國航空工業集團 (中航) 旗下七家子公司。

美國商務部修改出口管理條例，增加「軍事最終用戶」一項，58 家中國企業和 45 家俄羅斯企業被列入首批清單，原因是和中國以及俄國軍方有關聯。未來美企若要出口最終可能用於軍事目的的產品給這些公司，需要取得許可證。

名單中最引人矚目的是中航七家子公司，以及俄羅斯對外情報局 (SVR)，後者最近疑似對美國聯邦機構和企業界發動網路攻擊。