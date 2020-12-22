ATM市場萎縮 日商OKI退出中國市場

日商 OKI(6703-JP) 於 22 日 (週二) 宣布，該公司將於本 (12) 月內結束中國市場的 ATM(自動櫃員機) 生產及銷售業務。未來 ATM 生產將集中在日本及越南，中國市場的 ATM 維護業務則會交由當地企業接手。

OKI 選擇退出中國市場，與無現金 (cashless) 交易普及有關，造成了 ATM 市場規模縮小，還有受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，也進一步的加速人們減少使用現鈔的頻率。

OKI 透過縮小生產規模來降低成本。該公司位在中國深圳、從事印表機生產的子公司，將停止 ATM 及部件生產。在近千名的員工當中，逾 200 名從事 ATM 業務的工作人員，也會在 2020 年度底前 (至 2021 年 3 月底) 依序解聘。

OKI 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

日本國內市場所使用的 ATM 機種，將轉由該公司設於日本群馬縣富岡市、生產高階機種的工廠來負責；銷往國外的量產型機種，則交由越南工廠生產。

OKI 自 2001 年開始在中國當地生產、銷售 ATM 機台。於當地製造銷往中國及其他國家的量產機種，2014 年左右達到生產高峰、全年生產了 5.6 萬台 ATM。

在無現金交易的浪潮下，ATM 市場不斷萎縮。2019 年 OKI 在中國市場只賣出 1 千台 ATM。

OKI 在日本 ATM 市場擁有大約 4 成市占率，具有相當規模。該公司於 2019 年生產了大約 2 萬台的 ATM。

在全世界的「自動存提款循環櫃員機」(Cash Recycling ATM) 市場，OKI 與日立集團 (6501-JP) 的 Hitachi-Omron Terminal Solutions 雙分天下。