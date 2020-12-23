病毒突變英國彷彿成孤島 法國同意有條件取消貨運禁令

由於英國疫情持續惡化，再加上爆發新冠肺炎病毒突變，促使 40 多國迅速對英國實施旅行、運輸封鎖，一夕間英國孤立無援，截至週二 (22 日) 已有上千台往返英、歐的卡車無法離開英國。經過 72 小時磋商後，法國同意有條件取消對英國貨運禁令。

法國運輸部宣布，從英國入境的法國和外國貨車，若在入關前接受病毒檢測的結果呈現陰性，就可以再次進入。假如檢測為陽性，貨車司機須在英國境內隔離 10 天，檢測工具和住宿由英國當局提供。

英國內政大臣 Priti Patel 稍早表示，由於法國週一對英國啟動 48 小時的邊境禁令，導致週二早上約有 1500 輛卡車被困在英國的肯特 (Kent)，無法離開英國。

此外，英國多佛爾 (Dover) 和樸茨茅夫 (Portsmouth) 的主要港口也受影響，且渡輪和貨輪被暫停，導致數千名旅客受困。自英國發現新冠肺炎病毒突變，疫情升溫後，目前已有 40 多個國家暫停對英國的運輸。

歐盟執委會週二也發表聲明建議歐盟採取一致的應對措施，並反對任何的運輸禁令。執委會表示，不鼓勵任何非必要往返英國的旅行，因此基於必要往返以及避免供應鏈中斷，應該停止各國對英國實施運輸禁令。

根據醫學專家，突變的病毒致死率比原病毒還弱，突變速度也比流感病毒慢許多，且目前已獲准在歐洲和美國使用的疫苗仍足以抵禦突變的病毒。

然而，現階段防疫仍舊不能鬆懈，目前英國新冠肺炎死望人數超過 6.7 萬人，英國首相強生 (Boris Johnson) 已經取消大部分地區的聖誕節活動，有大約 1700 萬人更受到嚴格防疫措施監控。

病毒突變、實施最高級別防疫措施引發英國民眾的恐慌性搶購潮，英國某些地區的超市貨架被一掃而空。英國大型連鎖超市 Sainsbury's 警告，若運輸持續中斷，食品市場可能會在幾天之內出現新鮮食品短缺的情況。

強生親上火線安撫民眾情緒，他表示，人為處理的貨物僅佔英、歐洲所有貨物運輸占比的 20%，「絕大多數」食品和醫療用品目前仍正常運輸，消費者不需要對食品短缺感到恐慌。