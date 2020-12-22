英國第三季GDP終值意外上修至季增16.0%

根據英國國家統計局 (ONS) 在週二 (22 日) 公布的數據顯示，英國第三季國內生產總值 (GDP) 終值成長 16%，高於前值，顯示該國經濟從疫情衝擊中的復甦較先前預期更快。

不過，官方數據也顯示，英國政府負債飆升至 2409 億英鎊 (3230 億美元)，反映出疫情所帶來的損害。

數據顯示，英國第三季 GDP 終值意外上修至季增 16.0%，高於前值的 15.5%，好於第二季的縮減 18.8%，結束連續兩季萎縮，但仍較疫情前水平低 18.8%。與去年同期相比，也意外上修至萎縮 8.6%，好於前值的萎縮 9.6%，並好於上一季的大幅萎縮 20.8%，但已連續第三季萎縮。

期間，服務業產出及建築業產出均創下新的季度成長紀錄。隨著疫情限制在第三季有所放緩，個人消費、政府消費及商業投資也有所回升，不過仍低於疫情前水平。另外，英國家庭儲蓄率在第三季減少至 16.9%，低於第二季的 27.4%。

ONS 也指出，在英國在本財政年度的前八個月中，英國政府借貸攀升至創紀錄的 2409 億英鎊 (3230 億美元)，比去年同期增加了近 1900 億英鎊。

財政監督機構警告，在更糟糕的疫情狀態下，加上無協議脫歐，到 2020-21 年，英國負債可能會猛增至近 4500 億英鎊，是英國國內生產總值的 125%。

另有數據顯示，英國經濟在第三季度強勁反彈，但預計本季將再度出現萎縮，經既在明年初復甦的希望正在減弱，因為在新冠病毒發現突變株，英國政府收緊相關防疫限制，並且許多歐洲國家禁止英國航班入境。與此同時，英國脫歐貿易協議的談判仍陷入僵局，而 12 月 31 日的期限即將到來。