防疫封鎖推高儲蓄率 德國1月消費者信心下跌

根據德國 GfK 研究所在週二 (22) 公布的調查數據顯示，在德國實行更嚴格的防疫封鎖措施以遏制新冠肺炎 (COVID-19) 病例數的激增後，民眾收入預期降低，儲蓄傾向有所增加，使得 1 月份德國消費者信心有所下跌。

GfK 針對約 2,000 名德國人的調查顯示，德國 1 月份消費者信心指數降至 - 7.3，低於上個月修正後的 - 6.8，並創下自 7 月份以來的最低水平，不過略高於分析師預估的 - 8.8。

德國從 11 月 2 日起實施封鎖禁令，根據該禁令，餐廳、酒吧和娛樂場所被要求關閉。不過這些措施仍未能降低感染人數，政府因此宣布從 12 月 16 日起實施更嚴格的限制措施，關閉了大部分商店以及美髮沙龍等服務。

GfK 研究人員 Rolf Buerkl 表示，儲蓄率指標是導致消費者信心連續第三次下降的主要因素。此外，這項調查也表明，政府為刺激內需而暫時降低銷售稅的措施，未能使消費者信心增強。

Buerkl 指出，只要新增病例數仍高，就難以看見消費者信心改善，意味著只有在感染率下降並獲得遏制的情況下，才有望恢復。

德國經濟研究機構 DIW 先前表示，在兩次為遏止疫情的限制措施下，德國經濟成長受到衝擊，預期 2020 年德國經濟將萎縮 5.1%。不過，若疫情獲得控制，德國經濟有望在明年增長 5.3%。

DIW 表示：「如果對疫情的控制不成功，且限制措施持續到明年春季，那麼到 2021 年德國經濟可能會比更為樂觀的情況下跌 1.5 個百分點。」