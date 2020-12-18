和泰車強力支援台灣醫療用血 成捐贈最多捐血車企業

TOYOTA、LEXUS 和 HINO 台灣總代理和泰車 (2207-TW) 長期致力於社會公益活動，每年至少捐贈一台和泰號捐血車，今年再次捐贈高雄捐血中心第 11 台和泰號捐血車，於 17 日起在 TOYOTA 北高雄營業所正式啟用，將服務高雄、屏東地區的捐血人。

和泰 11 號捐血車正式啟用服務高屏地區捐血民眾。(圖：和泰車提供)

截至目前，和泰捐贈的捐血車占全台捐血車數量約 16%，是台灣捐贈最多捐血車的企業，歷年來累計募血超過 112 萬袋，為台灣血液庫注入超過 2.8 億 c.c. 血量，平均每月服務全台上萬名捐血民眾，和泰車預計，今年加入和泰 11 號捐血車後，預計每年可再擴大募集約 620 萬 c.c. 血量，為台灣醫療用血提供強力支援。

和泰車經銷商高都汽車同仁熱情響應和泰 11 號捐血車初登場捐血活動。(圖：和泰車提供)

和泰車說明，各地捐血中心均有捐血車的需求，雖捐血車巡迴機動性高，募集台灣血液量超過一半以上，但平均打造一台捐血車需花費約 650 萬元，造價昂貴，因此，為提供國人舒適優質的捐血環境，和泰車自 2011 年起，運用代理銷售的 HINO 大型車底盤，根據各地捐血中心的需求，搭載先進的採血設備打造捐血車。

據台灣血液基金會統計發現，台灣國民平均捐血率超過 7%，是世界捐血率第一的國家，但數據顯示，年輕人捐血率逐年下降，去年 17-20 歲民眾的捐血率僅 10%，為近 20 年來新低。

和泰號捐血車駛入全台大專院校舉辦 40 場捐血活動。(圖：和泰車提供)

為協助提升年輕族群捐血率，今年和泰車再次將和泰號捐血車駛入全台大專院校舉辦 40 場捐血活動，成為首家與台灣血液基金會、大學攜手合作的企業，約 3500 名學生響應捐血，活動期間還搭配鼓勵首捐者的廣宣活動，鼓勵學生首捐，活動首捐率高達 17%，有助更多年輕人了解捐血的意義，並培養捐血習慣，為台灣血液庫存注入一份穩定的力量。

自 2012 年以來，和泰汽車每年舉辦上百場「和泰汽車全國捐血月」活動，投入廣宣資源、人力和捐血贈品等，號召集團同仁、車主、一般民眾挽袖捐血，「和泰汽車全國捐血月」，累計舉辦超過 1400 場捐血活動，超過 7 萬人踴躍捐血，用實際行動支援台灣醫療用血，救助許多有需要的人。

和泰車長期積極投入公益活動，以捐贈捐血車與舉辦捐血活動落實社會企業責任，也期藉此拋磚引玉讓更多企業、大眾一起響應捐血公益活動，將正向影響力擴散到台灣每個角落。