全聯打造葡萄酒銷售首選通路 拚導入中高端新客

連鎖超市龍頭全聯為迎接年底各大歡聚派對節日到來，聚焦「紅金」商機推出北半球葡萄酒大賞，並導入頂級工藝酒杯點換購活動，全聯行銷部協理劉鴻徵今 (16) 日指出，全聯近 5 年來葡萄酒銷售成長近 1 倍，更打敗超商成為台啤最大銷售通路，正積極打造全聯為消費者購買葡萄酒的首選通路，並藉此導入中高端客群、拉升客單價。

劉鴻徵指出，全聯自 2015 年強化紅白酒專區以來，業績連續 4 年維持雙位數成長，近 5 年來已成長近 1 倍，而葡萄酒客單價也提升了 15%，統計去年葡萄酒銷量已達約 170 萬瓶，其中進口紅葡萄酒占比約 80%。

目前全聯販售的葡萄酒品項近 220 款，價位落在 200-400 元間，據全聯銷售數據，以女性購買者居多，若以區域來看則是新北與台中、台北地區的購買力最高。

劉鴻徵強調，搭上今年的宅經濟趨勢，全聯鼓勵在家用餐的美好生活，因此，此檔期精選多款來自北半球舊世界葡萄酒，如法國、西班牙和義大利等知名產酒國，推北半球葡萄酒大賞，以平均約 300 元的價位，全力將全聯打造成消費者選購葡萄酒的首選通路。

同時，為強化檔期話題，全聯也推出有酒杯中賓士之稱的 500 年歷史德國 Spiegelau 頂級工藝酒杯點換購活動，藉此導入新客群。