LiTV年度收視出爐 國片大爆發觀看人數成長9成

疫情帶動「宅」指數飆高，2020 年成為全民追劇年！根據 LiTV 線上影視站內用戶一年來使用的數據資料顯示，今年最受歡迎的前五大電影為《決戰中途島》、《返校》、《孤味 (短片版)》、《失控特工》、《血衛》，不同以往，因疫情許多西洋大片取消上映，使得台灣電影有更多場次與宣傳曝光的機會，同時也帶動 LiTV 台灣電影觀看成長 91%，另一部國片《江湖無難事》也登上前十名，由此可發現觀眾的喜好與市場熱度的偏好十分貼近。

根據 LiTV 觀察，在電影類型上，觀眾對於舒壓類型的商業片感興趣，今年的電影觀影時數比例，以動作片成長最多，高達 208%，其中更是以拳拳到肉的武打動作深受歡迎，前三名為《失控特工》、《血衛》、《肥龍過江》；恐怖驚悚成長 120%，前三名為《返校》、《緝魔》、《在黑暗中的鬼故事》，其中《返校》主角曾敬驊今年因《刻在你心底的名字》備受矚目，也讓不少粉絲回頭觀看他之前的作品；喜劇片則成長 83%，該類型的華語電影及韓片更尤其受歡迎，包括《江湖無難事》、《大畫特務》、《破處》。

戲劇部分，古裝陸劇一向都是 LiTV 用戶最喜愛的類型，儘管因疫情關係，許多古裝陸劇的產出減少，但是觀眾的需求喜好還很明顯，如高甜武俠刑偵劇《錦衣之下》、歷史宮廷劇《大明風華》目前的觀看次數持續上升中。《錦衣之下》更是最短時間就衝上年度排行榜首位的熱播大劇。今年還有異軍突起的時裝陸劇，像是今年話題作《以家人之名》、《三十而已》、《向陽而生》，堪稱叫好叫座，不論劇情或演員都極具話題，尤其觸動女性觀眾內心帶起一波時裝陸劇的觀影熱潮。

動漫部分，今年底《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》票房大賣，連帶帶動了影集版的觀看熱潮，使得《鬼滅之刃》影集版觀影時數居高不下，並且狠甩第二名兩倍之多，更突破同溫層，受到全年齡層的喜愛。為了回饋用戶，LiTV 推出鬼滅全季限時免費看，滿足更多數鬼滅迷想要刷劇的心願。

此外，據 LiTV 觀察，今年動漫最受歡迎的類型是冒險戰鬥類，其中又以「主角無敵」作為賣點的「龍傲天爽番」最受歡迎，例如《怕痛的我》、《刀劍神域》、《魔王學院的不適任者》、《轉生史萊姆》，顯示大家對於放鬆追番的「英雄主義」娛樂相當重視。另外，不分年齡層大小老少通吃的長青經典作品《哆啦 A 夢》、《蠟筆小新》、《我們這一家》等作品依舊是排行榜不敗的動漫，擁有穩定觀看的觀眾群。

綜藝部分，LiTV 意外發現旅遊類型節目《世界第一等》、《台灣第一等》的觀影時數成長近六成，原以為該類型節目觀看會受疫情影響，但卻發現觀眾因為不能出外旅遊，將其轉移至螢幕上，通過螢幕欣賞各地景致，造成旅遊類節目成長顯著。

除了旅遊類型節目外，健康類節目《醫師好辣》大幅成長 140%，顯示觀眾對於疾病健康訊息的需求比以往提高許多。疫情也打亂了小朋友的學習時間，使得開學時間延後，因此父母正注重家庭學習，在 LiTV 兒童館學習類的汽車城系列，《超級變形卡車》、《和恐龍戴諾學習》、《汽車城警車和消防車》成為父母優先給孩子的選擇，觀看時數也相較疫情前成長許多。