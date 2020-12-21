2020 年末日勝生加賀屋岩盤浴全新上市，優惠專案持續發燒，2021 年 1 月起搭配「一泊二食暖心呵護住房專案」只要 22,300+10% 元，除了住宿乙晚、品嚐精緻早、晚餐料理外，還能一次享受岩盤浴和白磺、青磺溫泉，為旅行提升到極致放鬆的境界。

上班累了、旅行腳痠了，來日勝生加賀屋享受頂級岩盤浴放鬆身心、釋放壓力，吸收負離子能量讓肌膚呼吸。加賀屋岩盤浴使用珍貴的北投石，並設有雙人獨立岩盤浴套房，家人、情侶、朋友來這裡都能擁有足夠隱私空間，更加安心享受岩盤浴的美好時光。

岩盤浴被稱作「乾式溫泉」，可幫助身心放鬆、促進身體循環，不論您是熱愛健康養身、喜愛泡湯，或是重視旅遊體驗的人，都非常適合來體驗。日勝生加賀屋岩盤浴分為三階段，藉由變換趴躺的姿勢，溫熱身體不同部位如內臟、淋巴、背脊，促進血液、淋巴循環，因而心跳加快、體溫升高，幫助排汗和排出體內廢物。

在岩盤浴療程中，也會飲用負離子水、檸檬水和礦物質能量水，為您緩解日常疲勞及補充維生素 C，結束後吃口點心，讓岩盤浴體驗得到大大的滿足感。

日勝生加賀屋 12 月起推出岩盤浴，並提供岩盤浴住房方案，選擇暖心呵護專案兩天一夜在加賀屋大啖精緻早、晚餐，及體驗岩盤浴、白磺泉、青磺泉三重享受，豐富您的味蕾並將疲勞通通帶走，為生活注入新能量，一次來館享受乾、濕溫泉加倍養身，身心暖起來、健康沒煩惱。

日勝生加賀屋岩盤浴 輕鬆養身呵護自己。(圖：日勝加賀屋提供)

許多人會遠赴日本秋田縣感受玉川溫泉著名的湯療文化， 疫情期間雖無法親自飛到日本，但安排假期到日勝生加賀屋小旅行，道地的溫泉、料理和真心款待的服務，讓您宛如來到日本，在台灣也擁有悠閒放鬆的偽出國體驗。更多岩盤浴優惠請上日勝生加賀屋官網查詢或來電洽詢，趕快來場岩盤浴之旅吧。

日勝生加賀屋岩盤浴住房專案

營業時間：採預約制，訂房前請先來電確認。

優惠專案 (2021 年 1 月起)：

暖心呵護住房專案 (園景和洋標準套房) 平日 22,300+10% 元起

更多優惠請洽日勝生加賀屋官網查詢，或洽預約專線 02-2891-1238