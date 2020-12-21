【中信投信】台股轉吸金 印、越漲勢亮眼

台美央行持續寬鬆，然美股上週下跌，市場推論應為漲多回檔。隨著耶誕假期將至，台股相對回到內資盤，儘管成交量相對縮小，但仍穩站萬四關卡。統計至 12/19，印度股市已經連續 12 周獲得外資青睞，上週吸金 14.2 億美元，持續穩坐吸金王寶座；台股由賣超轉為買超，上週吸金 3.9 億美元位居吸金亞軍。在指數表現部分，印尼雅加達指數上周強漲 2.8%，越南則有 2.1% 的漲幅，印度為 1.9%。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，甫結束的聯準會 FOMC 會議，主席鮑威爾明白表示，目前美股估值未過高，等於為市場長期走勢掛保證。但短期來說，台股近日陷入高檔盤整，成交量雖然平穩，但上檔賣壓浮現，建議投資人操作無須過度積極，適度挑選基期低、中長期業績能見度高的個股為主。

周俊宏認為，近期面板產業為市場焦點，除了產業供需結構改善，近期由於居家工作熱度不減，目前通路及品牌廠庫存仍偏低，客戶積極拉貨，市場報價持續上漲，「重建庫存」將是明年股市的重要題材。他指出，筆電面板仍供不應求，業績能見度可看到明年上半年，未來展望相當樂觀。

越南股市部分，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，胡志明指數近半年上漲逾兩成，權值股表現強勁，帶領胡志明指數來到近兩年半高點。雖然今年以來外資對越南股市仍站在賣方，但內資買氣越見熱絡。且越南利率處於歷史低點，將有利企業評價面成長，可望推升股市表現。建議投資者不妨定期定額方式入場，完整掌握越南中長期經濟發展潛力。

針對上週美國財政部的匯率報告將瑞士與越南列為匯率操縱國一事，張晨瑋表示，下周美國貿易代表署將公聽會，預期美國政府將於會後有進一步動作。然依照目前情勢，調升關稅的機率不大。加上越南持續提供美國貨幣管理的數據，也簽了許多備忘錄購買更多美國產品，例如機械、飛機、液化天然氣等，以降低美國的貿易赤字，可以說與美國合作進展良好。

根據中國信託越南機會基金顧問公司 Dragon Capital 預估，美國目前評估越南盾被低估 4.7%，越南盾近期可能會略為升值。

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