【街口投信】股市及債市週報

街口投信 2020年12月21號13點45分

【股市】

美國國會通過經濟救助方案變得更加樂觀的預期心態下，推升上周美股走強，帶動標普 500 指數結束了連續四日的跌勢，而 NASDAQ 則再創新高，為上周美國三大指數中漲幅最大。此外，日經新聞報導稱 Apple 在 2021 年上半年將 iPhone 的產量提高約 30%，帶動當天股價上漲 5%，同時也推升大盤指數。在疫苗訊息上，美國 FDA 週二上午表示，有關 Moderna 冠狀病毒疫苗的數據符合緊急使用的預期，這是獲得正式批准之前的關鍵一步，最快隔週將順利授權使用，是繼 Pfizer 之後第二支在美國獲准使用的疫苗，而 Pfizer 疫苗目前已正式施打中。疫苗順利推出的消息也抵消了近期歐洲與美國再次封城以及附加限制的擔憂。

街口投信指出刺激政策方案推出的樂觀情緒帶動美股轉強，而第二支疫苗也將推出，疫情減緩的預期再度強化，加上 FED 強調購債計畫不變，若經濟放緩則將加大購買規模，同時強調目前股市未見過熱的情況，主因大量的財政與貨幣政策釋放資金所致。因此，在多項正面訊息下，目前股市的投資人仍保持樂觀情緒。街口投信表示本周將進入歐美耶誕假期，預料交易量將降低，但市場仍聚焦於疫苗與疫情的相關發展，以及最新刺激方案的進展狀況，成為影響大盤走勢的重要因素。

【債市】

英國新冠新毒株失控，倫敦等地區開始全面封鎖，Moderna 疫苗獲美國批准，疫情升溫與疫苗進展消息互相抵銷下，市場持續關注美國財政刺激政策談判進度，儘管美國兩黨未能於上週五達成協議，但在周末緊急協商後，美國參議院多數黨領袖麥康奈爾周日表示與民主黨就近 9000 億美元的抗疫救濟計畫達成協議。由於推出大規模財政刺激政策將使美元走弱，此將舒緩新興市場輸入性通膨壓力，且美國經濟復甦消費提升亦有利於各國商品出口，使新興市場股匯債市自 11 月以來已連續七周走高。J.P. Morgan EMBIGD 指數上周上漲 0.62%，根據 EPFR 資料顯示，截至 12 月 16 日止一週，新興市場債券基金通周淨流入 $2.5bn，已連續 24 周呈現淨流入。

街口投信指出因國內通膨壓力升溫，上週包含印尼、菲律賓、哥倫比亞、墨西哥、俄羅斯… 等國央行皆決議維持利率不變。土耳其及埃及央行將於本周四召開利率會議，市場預期埃及將維持利率不變，但預期土耳其央行可能採取升息動作。

全球主要央行維持寬鬆、美國可能推出財政刺激政策、疫苗研發持續進展、原物料價格上漲… 等因素皆有利於新興市場債券價格走高，且當前全球有 18 兆美金之債券處於負利率，近期資金為尋求收益持續湧入新興市場，街口投信表示中長期仍持續看好新興市場高收益債券走勢。

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