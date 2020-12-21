鐵礦砂飆漲風吹向散裝業 航商揚帆喜迎復甦年

鐵礦砂價格上周五飆上 9 年來新高價，反映中國需求強勁，帶動今 (21) 日鋼鐵、散裝航商等股價全面大漲，散裝業者陸續表態，看好市況將從今年低迷不斷好轉，尤其供給增長減緩，更有利運價表現。

據 Fastmarkets MB，進口到青島港的含鐵量 62% 鐵礦砂指標上周五上漲近 4% 至每噸 164.39 美元，創 2011 年 10 月以來最高價，今年來漲幅達 78%。

據中鋼協公布，中國進口鐵礦砂價格指數最新報價來到 574.42 點，創 2013 年 3 月以來新高，主要是因中國需求強勁，又逢巴西礦商淡水河谷調降 2020 年產量預測，造成近來鐵礦砂價格上漲。

正德 (2641-TW) 說明，冬季風雪季逼近，大宗貨搶在冰封前運送，加上船舶供給受限，對後市審慎樂觀看待。

裕民 (2606-TW) 認為，後疫情時代各國紛紛擴大基礎建設投資計劃，散裝需求逐漸反彈，加上船東減緩下單，預料明年在供給成長趨緩下，市況將見顯著成長。

事實上，今年以來散裝航運受到疫情衝擊，表現明顯落後貨櫃航運，截至上周海岬型船即便處在傳統旺季，平均日租 1.3 萬美元，年減近 40%，巴拿馬型船平均日租不到 1 萬美元，年減約 26%。

法人認為，儘管上半年受廢鋼價格偏低影響，壓抑高爐開工率， 然而近期廢鋼價格從底部強彈， 預期高爐開工率將提升， 挹注鐵礦砂需求動能。

就長期來看，目前中國鐵礦砂港口仍處近 5 年較低水準，加上中國基礎建設政策延續，預料長期中國仍將須回補鐵礦砂庫存以支持粗鋼生產，進而帶動散裝運價走揚。