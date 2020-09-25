〈散裝旺季到〉中國鐵礦砂進口需求強勁 中航看Q4運價仍有望走高

海運市場今年歷經新冠肺炎疫情，海岬型散裝輪運價於 6 月起跌深反彈，貨物運輸逐步回到正軌，散裝船商中航 (2612-TW) 今 (25) 日召開法說會時指出，中國對高質量鐵礦砂進口需求強勁，港口庫存量已回落至 3 年新低，使前 8 月進口量達 7.44 億噸，年增約 11%，預料下半年巴西到中國的進口量將繼續增加，看好第 4 季運價仍有機會走高。

從整體市場需求面來看，中航指出，受疫情衝擊，估今年全球乾散貨海運需求跌幅 3.9%，其中，由於中國不定期限制進口以刺激國內煤炭價格，預料燃煤、焦煤運量將下跌，不過，鐵礦砂出口量逐月提升，預估全球鐵礦砂需求年成長可望微幅成長 1%。

供給方面，新船下水數量仍處高峰，截至 8 月底海岬型新船交付 79 艘，全年預計交付 115 艘，噸位成長 2.7%。預計明年新船交付約 74 艘，同時，老舊大型礦砂船 (VLOC) 加速淘汰，前 8 月 10-30 萬噸級拆船數量達 39 艘，散裝輪噸位供給壓力逐年緩解。

中航認為，海岬型船隊噸位供給高峰已過。

目前中航旗下有共 10 艘海岬型船舶，平均船齡 8.4 年，中航說明，第 4 季預計 1-2 艘船舶將換約，預估日租金可達 15000 美元，將持續藉分散各船的換約時間點管控風險並提升獲利。

此外，中航內陸貨櫃運輸業務上半年營收占比達 46%，現擁有先進曳引車頭共 264 台，以及半拖車共 422 台，維持穩定的營收貢獻。