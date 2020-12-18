日經：輝瑞向日本當局申請新冠病毒疫苗使用許可

《日本經濟新聞》報導，美國輝瑞藥廠 (PFE-US) 週五 (18 日) 向日本厚生勞動省申請新冠病毒 (COVID-19) 疫苗的使用許可，是日本首宗新冠疫苗申請案件。輝瑞向日本政府允諾提供 1.2 億劑疫苗，可供 6000 萬人使用。

輝瑞疫苗在本月 2 日首先獲得英國許可，並於 8 日展開接種，目前也在美國、加拿大等地得到使用許可並施打。由於日本的新增確診案例不斷飆升，疫苗接種也成為眾所矚目的焦點。

輝瑞從 10 月開始，於日本當地以 160 名日本人為對象展開臨床實驗。雖然預估臨床實驗將持續到 2021 年秋天左右，不過已經有人完成兩次疫苗接種，截至目前沒有重大問題。

輝瑞在全世界已對超過 4 萬人實施臨床實驗，在彙集相關結果後，決定向日本當局申請使用許可。

如果審核進度順利，輝瑞的疫苗有可能是日本國內第一款獲得使用許可的新冠病毒疫苗。厚生勞動省已計畫在 2020 年度內 (2021 年 3 月底前) 展開疫苗接種。

日本政府在 12 月修正預防接種法，關於新冠病毒疫苗的接種，被定位在「臨時接種」，日本民眾可免費接種。初期的接種對象，也會以從事醫療工作的人員，以及重症化風險較高的高齡長者來作為優先。

日本首相菅義偉曾表示，在 2021 年上半年，要確保全部國民的疫苗份量。目前除了輝瑞，也將從英國藥廠阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-UK) 、以及美國莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 取得疫苗數量。

另外日本的塩野義製藥 (4507-JP)、源自大阪大學的生化企業 AnGes (4563-JP)，以及美國嬌生公司 (JNJ-US) 亦有進行新冠病毒疫苗研發，也都進入臨床實驗階段。