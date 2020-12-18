WTTC：強制接種疫苗 恐將「殺害」旅遊業

隨著新冠肺炎 (Covid-19) 疫苗即將推出，也引發是否應強制接種疫苗才能旅行的爭論，世界旅遊觀光協會 (WTTC) 負責人 Gloria Guevara 表示，若是要強行接種疫苗才能旅行，將會給已經陷入困境的旅遊業造成無法彌補的傷害。

Guevara 在一場新聞發布會上表示，認為政府明年不會強制要求接種疫苗。但是如果政府真的這樣做，很可能將「殺害」旅遊業。她指出，優先接種疫苗的的是老年人和弱勢群體，而他們是相接之下最不會去旅行的人。另外，旅行出發前的病毒檢測規定很可能會再度加強。

澳洲航空 (Qantas Airways) 執行長 Alan Joyce 在上個月的言論引發了業界的辯論，他在當時表示，旅客需要有疫苗接種證明才能乘坐飛機進出澳洲。不過迄今為止，還沒有國家規定必須接種疫苗才能出國。

航空公司是遭受疫情打擊最嚴重的航空公司之一，國際航空協會國際航空運輸協會 (IATA) 預測，今明兩年的綜合虧損將達到 1570 億美元。Guevara 則表示，若再加上更廣泛的旅遊業損失，相關虧損恐怕增加到 3.8 兆美元。

據英國衛星通信公司 Inmarsat 針對約 10,000 名飛航常客的調查顯示，全球有多達 83% 的旅客不願回到原來的飛航旅行習慣，另有 31% 的旅客表明搭乘飛機旅行的次數將會減少。亞太地區則是只有約四分之一的受訪者表示，有足夠的信心在 6 個月內再次進行飛航旅行。

Inmarsat 全球銷售副總裁 Chris Rogerson 表示，人們已經待在家裡很長時間了，隨著人們更習慣於數位化的互動方式，商務旅行也將有所減少，航空公司將不得不適應這一趨勢。