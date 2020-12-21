日月光投控中壢廠基層員工每人發1萬元紅包 明年加薪3-5%

日月光投控 (3711-TW) 受惠客戶訂單需求暢旺，產能滿載，推升今年營收頻頻創高，為感謝全體同仁努力，旗下中壢廠宣布，每位基層員工加碼發放 1 萬元年終，且明年將依同仁績效表現全面調薪，調薪幅度是 3-5%。

日月光投控因應公司快速成長，中壢廠明年人才需求上看 1 千人，也將在今 (21) 日結合桃園市勞動局就業服務處、桃園市榮民服務舉辦大型徵才活動，並同步安排職場互動區，延攬優秀退除役官兵及在地青年加入日月光行列。

日月光投控表示，公司營運維持穩健成長，今年面對疫情考驗不裁員、不減薪，中壢廠已連 7 年加碼基層員工年終每人 1 萬元，並連 4 年調薪、平均幅度 3-5%，藉此與同仁共享營運成果，提供更佳的薪酬福利，帶動同仁對公司向心力與凝聚力，成為中壢廠連年進步動力。

為避免秋冬新冠肺炎疫情再起，日月光中壢廠今年尾牙及家庭日停辦，改採每位員工發放 2500 元現金，並與桃園各大餐廳、生活百貨、電影、運動休閒、旅遊景點、飯店及旅行社等超過 500 間知名業者合作，凡是日月光同仁憑識別證即可享有店家的專屬優惠，不僅貼近同仁需求，且可依照喜好自由選擇使用，提供更佳的員工福利優惠。

展望明年，日月光投控表示，全球供應鏈廠商積極展開 5G 產品布局，公司將以創新引領智慧動能，讓製程更具效率，並透過 SIP 封裝技術，協助客戶達到產品所要的效能表現，改善功耗和效能、大幅縮小體積，也鼓勵同仁持續精進專業、學習成長，強化職場競爭力，秉持卓越、共好態度共同面對每個客戶、變化及挑戰。