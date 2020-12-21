盤前財經大事搶先讀2020年12月21日

今日操盤前瞻

台灣 11 月外銷訂單

美股特斯拉納入標普 500 指數

法說會：浩鼎、長虹、伍豐、東華

除權息：嘉威

紓困仍難產！美國國會阻政府關門 通過短期支出案

美國國會周五 (18 日) 通過為期兩天的支出方案，在 9000 億美元抗疫紓困計畫談判尚未取得共識之前，先解決聯邦政府關門的燃眉之急。閱讀全文...

英特爾分手潮！微軟也打算為 Surface 筆電造自家晶片

週五 (18 日) 《彭博社》報導，繼蘋果之後，微軟也打算為 Surface 筆電、桌機，以及伺服器設計自家晶片。閱讀全文...

蘋果聲明暫停下新單給緯創印度廠 鴻海印度可望迎轉單

蘋果 (Apple) 將暫緩對緯創 (3231-TW) 下新的訂單，由於目前在印度的蘋果組裝廠除了緯創外，另一就是鴻海 (2317-TW)，市場看好鴻海可望迎來轉單。閱讀全文...

旭富桃園廠產線進行化學溶劑處理引火災 損失逾 8 億元需半年重建

原料藥廠旭富 (4119-TW) 桃園廠區昨 (20) 日晚間公告，公司生產線因進行化學溶劑處理，不慎引發火災，初估財產損失約 8 億元，約需 6 個月重建，另外波及附近 4 家廠商賠償金額約 3000 萬元，可全額理賠。閱讀全文...

〈鴻海威州廠〉與當地政府協商降低租稅優惠 爭取彈性投資新合約

外媒報導，鴻海 (2317-TW) 接受威州政府提出的降低租稅優惠，以換取在當地投資更彈性，雙方已接近達成協議，鴻海集團也證實，目前正與威州政府協商，並對新合約結果感到樂觀。閱讀全文...

中國明年 5G 基建迎高峰 光通訊廠可望受惠

全球今年進入 5G 基礎建設元年，但受疫情衝擊，多數國家建置進度遞延，為強化 5G 服務，市場預期，明年將是 5G 基建布建高峰期，目前又以中國最為積極，根據中國報導，累計今年前 10 月中國已布建 71.8 萬個基站，明年目標上看百萬個，力拚初步達到 5G 網路完全覆蓋，光通訊廠也看好 5G 基建商機，將成為明年營運主力動能。閱讀全文...

富邦金戀上日盛金十餘年 為何這次有勢在必得優勢？

日盛金 (5820-TW) 喊賣多年，潛在買家中總是有富邦金 (2881-TW) 的名字，富邦金總經理韓蔚廷 18 日在記者會上坦言「針對此案已經看了好多年，不是臨時起義的案子。」其實富邦金看上日盛金已經十餘年，但這次富邦金占盡「天時地利人和」的優勢，有勢在必得的把握才敢出手。閱讀全文...

〈觀察〉海運缺櫃漲價潮蔓延至廢鋼 鋼筋報價至明年上半年仍有撐

國內鋼筋近期價格連漲，除了國內廠辦、房市需求強勁外，原料廢鋼進入冬季，廢鋼採集不易外，海運運價飆漲，船公司為提高貨櫃周轉率空櫃回程，導致美國送往亞洲廢鋼減少，價格漲勢加劇，業界人士分析，廢鋼漲勢將隨缺櫃影響至明年春季，也為鋼筋價格提供支撐。閱讀全文...