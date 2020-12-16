吳田玉：日月光投控目標成全台最大雇主 雇用總人數上看8萬人

日月光投控 (3711-TW) 執行長吳田玉今 (16) 日指出，公司願景將致力循環經濟、雇最好的員工，目前在台灣有 6 萬名員工，未來將達 8 萬名員工，屆時將成為全台第一大雇主。

吳田玉表示，日月光投控在建造 18 座智慧工廠的同時，也不斷增加員工，整體工程師與操作員比例改變，演變成人力增加、工時減少、薪資往上調，推動社會人力結構轉型。

日月光投控也預計，未來第一、二園區工廠將持續導入自動化，加上第三園區的重投資，引領產業改革，吸引更多人才進駐高雄，可望有效解決台灣缺工問題。

吳田玉表示，日月光投控作為世界半導體的領導者，也善盡社會責任，從循環經濟、員工著手，公司目前在台有 60000 名員工，未來將增加至 80000 名，將成為全台最大雇主。

日月光投控高雄地區共有 25000 名員工，是全球純 OSAT 廠中最大的業者，目標將達成 40000 名，經營全球最大封測聚落，包括純 OSAT、非純 OSAT 業者。

吳田玉補充，日月光投控在轉型過程中，智慧製造、異質整合、自動化、高複雜度等，只是工業 4.0 的起手式，現在所做僅為拋磚引玉，希望用自身痛苦經驗，引領產業改變，也因為公司走到全球封測龍頭，再走下去舉步維艱，因此要跨領域、謙虛學習，以及尋找合作夥伴幫忙。