【袁志峰專欄】京東健康可能有沽壓



今天推介 - IGG(799), 上日收市 $8.12

1) 股市前景

美國制裁中芯國際 (981) 及其他 60 多家中資公司對市場信心有負面影響，估計恒指持續振盪，波幅 26000 至 27000 點。遊戲板塊連續 2 日做好，可繼續關注。京東健康 (6618) 周二起加入國企指數及恒生科技指數，權重分別為 1.7% 及 8.0%，由於股價自上市以來 9 個交易日已上升 110%，估計今周有獲利回吐壓力，建議沽售。

今天推介是 IGG(799) — 今年中國遊戲市場實際銷售收入 2787 億元人民幣，同比上升 21%，相當不俗。IGG 今年上半年收入 3.12 億美元，同比跌 12%，盈利 1.33 億美元，同比增長 6200 萬美元或 88%，創集團上市以來中期利潤歷史新高。撇除投資心動公司 (2400) 所産生的增值收益約 4140 萬美元，經常性盈利同比增長 29% 至 9140 萬美元，証明成本控制得宜。中期息連特別股息約 0.50 港元，約佔經常性每股盈利的 88%。今年 6 月底，公司持有淨現金 3.40 億美元或每股 2.11 港元。由於財政健全，公司過去 5 年動用超過 16 億元持續回購股份，今月以來已回購約 1.3 億元股份，步伐相對積極，反映管理層認為股價嚴重低估。以經常性盈利計算，現價對應預測市盈率 7.0 倍，估計末期息亦達 0.50 港元，末期股息率逾 6 厘，估值吸引，建議買入，目標價 9.2 元，止損價 7.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 28 點，隨後輾轉回落，午後跌幅曾擴大至 315 點，尾市抽高，收報 26498 點，跌 180 點或 0.7%，受富時指數成份股變動影響，成交額按日增 29% 至 1665 億元。港股通南向資金轉淨賣出約 9 億元，12 月以來累積淨買入減至約 256 億元。全周計，恒指基本持平，當中長實集團 (1113) 及中生制藥 (1177) 是表現最差及最好成份股，分別跌 7% 及升 16%。

藍籌股 22 升 27 跌 3 持平。電訊股中國聯通 (762) 及中國移動 (941) 漲逾 3%，是升幅最大藍籌。其次是中海油 (883)、中電控股 (2) 及九龍倉置業 (1997) 升逾 2%。連升 4 日的石藥集團 (1093) 跌 3%，是跌幅最大成份股。銀河娛樂 (27)、中銀香港 (2388) 及蒙牛乳業 (2319) 跌逾 2%。

恒生科技指數跌 1.0%，成份股 18 升 11 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，美團 (3690) 及小米 (1810) 分別跌逾 2% 及 1%，網易 (9999) 升少於 1%。中芯國際 (981)、金蝶國際 (268) 及新東方在線 (1797) 分別跌逾 5%、4% 及 3%，是跌幅最大成份股。軟件股明源雲 (909) 及金山軟件 (3888) 皆跌 3%。易鑫集團 (2858) 及華虹半導體 (1347) 分別漲逾 14% 及 6%，是表現最好成份股。全周計，恒生科技指數升 2.1%，跑赢恒指，當中聯想 (992) 及中芯國際 (981) 是表現最好及最差成份股，分別漲 19% 及瀉 10%。

板塊方面，電訊、遊戲、汽車、金礦、煤炭、光伏及風電股做好。長城汽車 (2333) 漲 7%。招金磺業 (1818) 及紫金礦業 (2899) 漲逾 15% 及 5%。信義光能 (968)、龍源電力 (916) 及福萊特玻璃 (6865) 升 5%-9%。中國神華 (1088)、中煤能源 (1898) 及兗州煤業 (1171) 升 3%-6%。中國 3 大電訊股升 3%-5%。IGG(799)、網龍 (777)、中手游 (302) 及家鄉互動 (3798) 升 3%-4%。基建股下跌。中交建 (1800) 及中鐵建 (1186) 跌逾 4%。

周五上証指數小幅低開，早盤窄幅整理，午後遇沽壓，曾一度跌 0.65%，收報 3394.9 點，跌 0.3%。深証成指跌 0.3%，科創 50 指數跌 0.2%。滬深兩市總成交約 7700 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 200 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出 14 億元，12 月以來累積淨買入減至 350 億元。全周計，上証指數升 1.4%，深証成指升 2.2%。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國商務部公布，把中芯國際 (981) 及其他 60 多家中資公司列入貿易實體清單，以保護美國國家安全。被列入實體清單後，美國公司要出口科技產品予中芯，必須先向政府取得批准。(信報)

《南華早報》引述歐盟總部所在的比利時布魯塞爾一位高級外交官報道，中國和歐盟已就雙邊投資協定「原則上」達成一致。消息指出，歐盟委員會負責執行這次談判，並確保取得突破。中國同意向歐盟開放多個行業的市場，例如金融服務、製造業及房地產；歐盟亦承諾開放新能源市場予中國投資，但波蘭及立陶宛等東歐國家持反對意見。(信報)

4) 個股訊息

騰訊 (700) 牽頭財團行使權利，增持環球音樂集團（Universal Music Group）10% 股權，交易完成後，持股量將增至 20%，交易有待監管機構批准，預計明年上半年完成。(信報)

阜博集團 (3738) 宣布，向螞蟻集團旗下間接全資附屬 Antfin 配售 2890.17 萬股，每股作價 13.84 元，集資約 4 億元。每股作價較周五收市價 14.96 元，折讓 7.5%，配售股份佔公司擴大後股本的 6.3%。(信報)

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