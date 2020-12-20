〈觀察〉海運缺櫃漲價潮蔓延至廢鋼 鋼筋報價至明年上半年仍有撐

國內鋼筋近期價格連漲，除了國內廠辦、房市需求強勁外，原料廢鋼進入冬季，廢鋼採集不易外，海運運價飆漲，船公司為提高貨櫃周轉率空櫃回程，導致美國送往亞洲廢鋼減少，價格漲勢加劇，業界人士分析，廢鋼漲勢將隨缺櫃影響至明年春季，也為鋼筋價格提供支撐。

據了解，台灣鋼廠進口多半是仰賴貨櫃廢鋼，過往東亞貨櫃運至美國後，船家避免空櫃回程，會以去程的 15-20% 價格，載運廢鐵等大宗物料回程。

不過，隨著歐美陸續解封，經濟活動、市場需求快速回溫，但海運運力以及港口裝卸貨人力未能快速跟上下，也出現缺櫃、運價飆漲的情況。

根據美國最大貨櫃港洛杉磯港最新發布的數據顯示，洛杉磯港在 11 月的貨櫃吞吐量為 88.97 萬個 TEU(20 呎標準貨櫃)，年增了 22%，但今年至今，洛杉磯港總貨運量較去年同期下跌了 3%。

且洛杉磯港務局預計，12 月洛杉磯港的貨櫃吞吐量可有望達到 87 萬 5000 個 TEU，直到明年 1 月份也有望達到 85 萬個 TEU，成長的趨勢可能要到 2 月中旬農曆新年後才會趨緩。

因此，船公司為了縮短貨櫃周轉時間、增加運送趟數轉運費，也開始減收回程貨、甚至寧願空櫃回程，而廢鋼供給在除了受到疫情影響外，時序進入冬天採集淡季，在回程供給減少下，供給狀況將更為嚴峻。