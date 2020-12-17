【袁志峰專欄】大盤欠方向，新股受追捧

今天推介 - 眾安在線 (6060), 上日收市 $37.65

1) 股市前景

昨日恒指從一個月低位反彈，但成交偏低，動能上欠缺說服力，維持短期內仍是上落市的判斷，26000 點有技術支持。受國家醫保目錄准入談判工作完成所带動，醫藥股連續 2 日跑赢大市，可繼續關注。

今天推介是眾安在綫 (6060) — 國內首家互聯網保險公司，今年上半年盈利 4.9 億元人民幣，按年增長 4.2 倍。今年首 11 個月原保險保費收入總額約 146.9 億元人民幣，同比增長 14.3%。股價從 9 月初最高收市價 55.0 元已下調逾 30%，近日見底回升約 10%，技術走勢轉好，建議買入，目標價 43.0 元，止損價 35.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 214 點，全日窄幅震盪，最多升 303 點，收報 26460 點，升 253 點或 1.0%，成交額按日跌 10% 至 1290 億元。港股通南向資金淨買入少於 1 億元，12 月以來累積淨買入增至 260 億元。新股京東健康 (6618) 升逾 1%，上市以來連升 7 日累漲 98%。藍月亮 (6993) 首日掛牌，收報 14.88 元，較上市價升 13%。

藍籌股 40 升 7 跌 5 持平。創科實業 (669) 及瑞聲科技 (2018) 分別漲逾 5% 及 3%，是升幅最大藍籌。其次是恒隆地產 (101)、中生製藥(1177) 及石藥集團 (1093) 皆升逾 2%。工商銀行 (1398) 及申洲國際 (2313) 皆跌逾 1%，是跌幅最大藍籌。

恒生科技指數升 0.6%，成份股 21 升 9 跌。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988)、騰訊(700)、京東(9618) 及美團 (3690) 升約 2%，小米 (1810) 及網易 (9999) 跌少於 1%。中芯國際 (981) 及明源雲 (909) 皆跌逾 4%，是表現最差成份股，前者公布其首席執行官有可能辭任。FIT HON TENG(6088)漲逾 10%，是升幅最大成份股。其次是比亞迪電子 (285)、丘钛科技(1478) 及眾安在線 (6060) 分別漲逾 6%、6% 及 4%

板塊方面，醫藥、手機、電池及電訊設備股跑赢大市。天能動力 (819) 及超威動力 (951) 漲逾 16% 及 10%。復星醫藥 (2196) 升逾 8%。基建股下跌。受 MSCI 剔除指數影響，中交建 (1800)、中鐵建(1186) 及中國中車 (1766) 皆跌逾 1%。

周三上証指數小幅高開，全日窄幅震盪，最多升 0.3%，收報 3366.98 點，基本持平。深証成指跌 0.1%，科創 50 指數跌 1.3%。滬深兩市總成交約 7000 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 100 億元。滬深股通北向資金轉轉淨買入 19 億元，12 月以來累積淨買入增至 283 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國證監會科技監管局局長姚前表示，第三方平台企業掌握了大量用戶數據，就像掌握了寶貴的礦產資源，政府是否有必要對平台企業徵收數碼服務稅值得深入研究。(信報)

4) 個股訊息

中集集團 (2039) 與中集安瑞科 (3899) 公布，正考慮以獨立於 A 股上市的方式，將中集安瑞環科分拆及獨立上市的可行性，後者主要從事製造及銷售標準罐式集裝箱、特種罐式集裝箱及各式多式聯運散裝貨物之設備；以及製造及銷售環保設備。(信報)

據銷售文件顯示，信義光能 (968) 以每股 13 元至 13.38 元，配售 1.34 億股，集資 17.4 億至 17.9 億元。每股作價較昨日收市價 13.94 元，折讓 4% 至 6.7%。(信報)



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