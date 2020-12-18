【袁志峰專欄】 遊戲股做好，可短線買入

今天推介 - 中手游 (302), 上日收市 $2.93

1) 股市前景

美元指數跌穿 90，並創 32 個月新低，推動恒指連升 2 日，但成交偏低，升勢持續性存疑，估計 27000 點有技術阻力。遊戲板塊昨日做好，有市場消息指 2020 年中國遊戲市場實際銷售收入 2787 億元人民幣，同比上升 20.7%，維持高速增長。預期板塊升势可持續，可短線買入。

今天推介是中手游 (302) — 領先的 IP 遊戲營運商及發行商，2019 年度收入和經調整盈利分別為 30.4 億元(人民幣 · 下同) 和 6.11 億元，按年增長 90% 和 82%。今年上半年，收入和經調整盈利分別按年升 12% 和 28% 至 17.1 億元和 3.4 億元。估計全年盈利 7.5 億元，按年增長 23%。公司上月以每股 3.02 港元配售 1.80 億股集資約 5.4 億港元，預期可加快業務發展。現價對應 2020 年度市盈率約 8.3 倍，估值吸引，建議買入，目標價 3.50 元，止損價 2.75 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開 148 點，隨即遇沽壓，曾一度倒跌 70 點，然後受 A 股帶動輾轉上升，以全日最高位收市，收報 26678 點，升 218 點或 0.8%，成交額按日持平約 1290 億元。港股通南向資金淨買入 4 億元，12 月以來累積淨買入增至 264 億元。

藍籌股 27 升 19 跌 6 持平。中生制藥 (1177) 及藥明生物 (2269) 分別漲逾 7% 及 6%，是升幅最大成份股。其次是恒安國際 (1044) 及石藥集團 (1093) 皆升逾 4%。消費股安踏體育 (2020) 及百威亞太 (1876) 分別跌逾 4% 及 3%，是跌幅最大成份股。本地藍籌包括長實集團 (1113)、恒基地產(12) 及中銀香港 (2388) 皆跌逾 1%。

恒生科技指數升 2.3%，成份股 22 升 6 跌 2 持平。大型科技股普漲，京東 (9618) 及網易 (9999) 升 4%，騰訊 (700)、阿里(9988) 及美團 (3690) 漲逾 2%。晶片及軟件股包括華虹半導體 (1347)、微盟(2013)、明源雲(909) 及金蝶國際 (268) 升 6%-7%，是升幅最大成份股。中芯國際 (981) 及 ASM 太平洋 (522) 升 4%-5%。易鑫集團 (2858) 跌逾 2%，是表現最差成份股。手機股回吐，丘钛科技 (1478) 及 FIT HON TENG(6088)跌逾 1%。

板塊方面，晶片、軟件、醫藥、太陽能、遊戲、金屬及航運股跑赢大市。保利協鑫能源 (3800)、信義光能(968) 及福莱特玻璃 (6865) 分別漲逾 10%、7% 及 5%。IGG(799)、網龍 (777) 及中手游 (302) 升 3%-4%。中遠诲控 (1919)、東方海外(316) 及太平洋航運 (2343) 升 5%-8%。江西銅業 (358)、中國鋁業(2600)、洛陽鉬業(3993) 及紫金礦業 (2899) 升 6%-9%。本地銀行及地產、體育用品及內銀股下跌。

周四上証指數平開後偏軟，曾一度跌 0.4%，其後輾轉上升，以接近全日最高位收市，收報 3404.87 點，升 1.1%。深証成指升 1.0%，科創 50 指數升 1.4%。滬深兩市總成交約 7900 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 900 億元。滬深股通北向資金淨買入 81 億元，12 月以來累積淨買入增至 364 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

政府統計處公布，香港 9 月至 11 月經季節性調整的失業率為 6.3%，較 8 月至 10 月的 6.4%，略為回落 0.1 個百分點；就業不足率亦由 3.8% 下跌至 3.4%。(信報)

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