鴻海發表MIH聯盟成員名單 國外大廠DANA、伊頓入列

鴻海 (2317-TW)MIH 電動車開放平台聯盟成立迄今獲逾 200 家公司響應，鴻海今 (20) 日也公布完整名單，除了集團旗下富智康以及臻鼎 - KY 外，國內大廠台達電、聯發科、遠傳等，國際知名汽車傳動大廠 DANA、能源管理聞名的 EATON 等，都參與 MIH 平台。

鴻海除了推出首款工具平台，今日也公開 MIH 夥伴 Logo 牆，在國內廠商方面，包含電源廠台達電、康舒，工業電腦廠凌華、安勤、友通，另外還有和大、聯發科、M31 等業者。

在國際大廠方面，鴻海表示，近期加入的國際知名汽車傳動大廠 DANA，客層涵蓋美國、歐洲與日本大廠，提供變速箱、低壓高壓電機、變頻器、控制器和熱管理等專業服務，在 DANA 加入下，將為 MIH 開放平台帶來更先進的解決方案。

此外，以能源管理技術著名的國際大廠 EATON 已是成員之一，鴻海表示，在雙方的合作下，EATON 動力運輸科技，將提供 MIH 平台使用者，更可靠、有效及安全的電力、液壓和機械動力管理。

軟體應用方面，MIH 平台已有 AWS 雲網服務，未來將結合 CarOTA 公司的領先運算技術，以降低封包大小，提供安全、可靠的一站式 OTA 升級和遠程診斷解決方案。

測試檢驗標準與法規認證服務方面，MIH 平台將與台灣檢驗科技股份有限公司 (SGS-CCS)、德國萊因 (TÜV Rheinland) 合作制定共同規範，並提供相關教育訓練及認證服務，MIH 將可確保各零件及系統開發者達到國際級通用標準，包括取得 IATF 16949 及 ISO 26262 功能安全流程認證等。